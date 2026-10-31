Le Barça craint une nouvelle chute lorsqu'il affrontera le Deportivo Alavés ce samedi soir en Liga, car une défaite ferait resurgir dans les esprits un scénario catastrophique que les supporters catalans ne souhaitent pas revivre.

L'équipe de l'entraîneur Hansi Flick cherche à retrouver son équilibre en s'imposant face à Alavés, d'autant que le match se disputera au Camp Nou, dans le cadre de la 11e journée de Liga.

Après une série de victoires en début de saison, atteignant 11 succès toutes compétitions confondues, le Barça a enregistré deux défaites consécutives.

Le Barça s'est incliné face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2 lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, puis a perdu le Clásico contre le Real Madrid sur le score de 2-1 lors de la 10e journée du championnat national.

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En cas de défaite face à Alavés, ce serait la première fois que le club catalan perd trois matches officiels consécutifs en une même saison depuis la saison 2015-2016, lorsque Luis Enrique dirigeait l'équipe.

À cette époque, le Barça avait traversé une période catastrophique entre le 9 et le 17 avril 2016, soit il y a dix ans et demi.

Le Barça s'était alors incliné à l'extérieur face à la Real Sociedad sur le score de 1-0 lors de la 32e journée de Liga, avant de tomber dans le piège de la défaite face à l'Atlético Madrid, qui le recevait, sur un score de 2-0, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, une défaite qui l'a éliminé de la compétition alors qu'il s'était imposé 2-1 à l'aller sur son terrain.

Ensuite, le Barça a perdu face à Valence, qu'il recevait, 2-1 lors de la 33e journée de Liga.