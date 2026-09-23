La commission de discipline de la Ligue française a suspendu Brunner pour quatre matches. Toutefois, l’attaquant, auteur de six buts lors des sept premiers matches toutes compétitions confondues pour le leader du championnat de France, ne devra dans un premier temps assister qu’à deux rencontres depuis les tribunes. Les deux autres matches ont été assortis d’un sursis.





Brunner avait couru vers le virage des supporters adverses après un but superbe contre le Racing Strasbourg et avait fait avec ses mains un geste d’égorgement. Comme l’arbitre avait mentionné la scène dans son rapport de match, la fédération a pu ouvrir une enquête contre l’ancien jeune prodige du Borussia Dortmund.

Entre-temps, le Conseil national de l’éthique de la France s’était même invité dans le débat.

Que dit Paris Brunner à propos de sa célébration avec le geste d’égorgement ?

Brunner avait expliqué son geste ainsi : « Ils ont parlé de ma famille, de ma mère et de mon père. Je pouvais voir ceux qui m’ont insulté. Après le but, il y avait beaucoup d’émotions, surtout après un tel but. Je ne voulais pas manquer de respect. Je ne dirais pas que je le regrette, mais ce n’était pas le message que je voulais faire passer. Cela a été mal compris. Ce que je voulais dire, c’était : quel but, c’est tout. »

Le week-end dernier, de nouvelles scènes regrettables s’étaient produites à Strasbourg, lorsque l’ancien entraîneur du Racing, Liam Rosenior, avait célébré de manière frénétique sa propre personne devant le virage strasbourgeois après la victoire de sa nouvelle équipe, le FC Paris. Cela avait ensuite provoqué une énorme échauffourée. Rosenior avait lui aussi justifié son action discutable en affirmant avoir été insulté par certains supporters.