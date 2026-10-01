Des rapports de presse ont révélé la position du Français Theo Hernandez, latéral d'Al-Hilal, concernant sa participation au prochain Clasico face à Al-Ittihad, en Roshn Saudi League.

Al-Hilal reçoit son homologue Al-Ittihad le 10 octobre, au Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans le choc de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a affirmé que Theo Hernandez était proche de participer aux entraînements collectifs d'Al-Hilal, après s'être approché de la fin de la dernière phase du programme de rééducation qu'il suit actuellement.

Le latéral français a été victime d'une blessure aux adducteurs lors de la victoire sur Al-Ahli (3-0), début septembre dernier, au cours de la troisième journée de la Roshn Saudi League, l'éloignant du club de la capitale depuis lors.

Le journal a précisé que les chances de Theo de participer au Clasico étaient devenues très importantes, cette question devant être tranchée après son retour aux entraînements collectifs dans la période à venir.

L'ancien joueur du Milan n'a disputé que 4 matchs avec Al-Hilal depuis le début de la saison en cours, au cours desquels il a réussi à inscrire un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive.

Al-Hilal aborde le Clasico face à Al-Ittihad en quête d'une nouvelle victoire pour conserver sa place de leader, puisqu'il domine le classement avec 18 points, avec une seule longueur d'avance sur "le Doyen", qui occupe la deuxième position.