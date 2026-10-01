Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Après un mois d'absence : Theo Hernandez va-t-il participer au Clasico face à Al-Ittihad ?

Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
T. Hernandez
Arabie saoudite
France

Le latéral français absent depuis le match contre Al Ahly

Des rapports de presse ont révélé la position du Français Theo Hernandez, latéral d'Al-Hilal, concernant sa participation au prochain Clasico face à Al-Ittihad, en Roshn Saudi League.

Al-Hilal reçoit son homologue Al-Ittihad le 10 octobre, au Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans le choc de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a affirmé que Theo Hernandez était proche de participer aux entraînements collectifs d'Al-Hilal, après s'être approché de la fin de la dernière phase du programme de rééducation qu'il suit actuellement.

Le latéral français a été victime d'une blessure aux adducteurs lors de la victoire sur Al-Ahli (3-0), début septembre dernier, au cours de la troisième journée de la Roshn Saudi League, l'éloignant du club de la capitale depuis lors.

Le journal a précisé que les chances de Theo de participer au Clasico étaient devenues très importantes, cette question devant être tranchée après son retour aux entraînements collectifs dans la période à venir.

L'ancien joueur du Milan n'a disputé que 4 matchs avec Al-Hilal depuis le début de la saison en cours, au cours desquels il a réussi à inscrire un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive.

Al-Hilal aborde le Clasico face à Al-Ittihad en quête d'une nouvelle victoire pour conserver sa place de leader, puisqu'il domine le classement avec 18 points, avec une seule longueur d'avance sur "le Doyen", qui occupe la deuxième position.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google