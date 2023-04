Après un mauvais match, il craque et supprime ses réseaux sociaux

La star de l'Athletic Club, Nico Williams, a fermé ses comptes sur les réseaux sociaux, après avoir reçu un torrent d'insultes de la part de supposés

Williiams a joué un rôle central dans le match nul 1-1 de l'Athletic contre Osasuna mardi soir, qui s'est incliné 2-1 sur l'ensemble des deux matches en demi-finale de la Coupe du Roi. Une volée de Pablo Ibanez en fin de match a permis au Rojillo de se qualifier pour la finale aux dépens des Leones en prolongation.

Le ras-le-bol de Williams

Les deux meilleures occasions de l'Athletic pour remporter le match sont à mettre à l'actif du jeune frère Williams, mais malheureusement il les envoie toutes les deux au dessus du cadre. Pendant le match, on a pu entendre San Mames chanter son nom en guise de soutien après les échecs. L'athlète de 20 ans a quitté le terrain visiblement affecté par le match, et les réactions en ligne comprenaient des menaces et des insultes, ce qui l'a poussé à se retirer de la tribune.

Ce n'est pas la première fois que des joueurs espagnols reçoivent des insultes sur les médias sociaux cette saison, le cas le plus médiatisé étant celui de David Alaba. Le capitaine autrichien a reçu des insultes raciales en ligne après qu'il a été révélé qu'il avait voté pour Lionel Messi dans les Prix du meilleur joueur de la FIFA, avant Karim Benzema.

Son frère Inaki Williams lui a également envoyé un message d'encouragement depuis son compte, mais Nico ne le verra probablement pas tant qu'il n'aura pas réactivé son compte.

"N'oubliez jamais que nous vivons un jour dont nous avons rêvé. Merci à tous pour ce que vous nous avez permis de vivre".