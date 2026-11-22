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Le Real Madrid a tenu à rendre hommage au regretté Jesús de Miguel avant d'affronter le Celta Vigo. Le club merengue a observé une minute de silence en sa mémoire, après son décès survenu dans un accident tragique.

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Les joueurs du Real Madrid et du Celta Vigo ont fait leur entrée sur la pelouse vêtus de maillots floqués du nom du défunt dans le dos. Plusieurs membres de la famille de De Miguel sont également descendus sur le terrain, aux côtés de Fede Valverde, Iago Aspas, Sergio Yoyi, Toletti, Florentino Pérez et Marian Moreño.

La famille du défunt a offert des maillots portant les noms de joueurs des différentes sections du club, un geste poignant qui a ému ses membres et donné lieu à des instants qui resteront gravés dans les mémoires.

L'hommage ne s'est pas arrêté là, puisque le Real Madrid a affiché une photo du joueur madrilène accompagnée d'un brassard noir, à la porte numéro 9 du stade Santiago-Bernabéu.

Ce geste n'est pas passé inaperçu auprès de Tenerife, qui a tenu à remercier le Real Madrid sur son compte X : « Nos plus sincères remerciements et toute notre gratitude au Real Madrid pour cet hommage rendu à Jesús de Miguel et pour la considération témoignée à sa famille. »

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Les supporters de Tenerife ont eux aussi exprimé leur reconnaissance envers le club merengue pour cette initiative, en réagissant au message du club canarien.

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Jesús de Miguel a ainsi reçu un dernier hommage émouvant au Santiago-Bernabéu, entre tristesse et reconnaissance de la part de sa famille et de ceux qui l'aimaient.

Des circonstances tragiques

Le match entre Tenerife et Andorre, en deuxième division espagnole, avait viré au drame et bouleversé le monde du sport, après que Jesús de Miguel a été victime d'une violente collision avec le gardien adverse, un accident qui a entraîné sa mort à l'âge de 30 ans.

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Les faits se sont produits le 2 novembre 2026, dans les dernières minutes de la rencontre disputée au stade Heliodoro Rodríguez López. De Miguel s'était lancé à la poursuite d'un long ballon pour tenter de lancer une attaque de son équipe, avant que le gardien d'Andorre, Jesús Owono, ne sorte très loin de sa cage pour tenter de dégager le ballon.

Le gardien a sauté le pied haut et a percuté violemment de son genou la poitrine de l'attaquant de Tenerife lors de leur duel pour le ballon. Le joueur s'est effondré, inconscient, provoquant la panique parmi les joueurs des deux équipes, qui ont réclamé l'intervention rapide du personnel médical.

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Les équipes médicales sont intervenues immédiatement et ont prodigué les soins nécessaires au joueur sur la pelouse pendant plus de 10 minutes, avant son transfert en urgence en ambulance vers l'hôpital universitaire Nuestra Señora de La Candelaria, à Santa Cruz de Tenerife.

Les premiers rapports médicaux ont fait état d'un arrêt cardio-respiratoire subi par De Miguel à la suite du choc. Les secouristes sont parvenus à rétablir son pouls pendant son transfert à l'hôpital, où il a été admis en unité de soins intensifs. Il est resté inconscient, malgré un état d'abord stabilisé.

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Tenerife a ensuite annoncé une dégradation de l'état neurologique du joueur dans les premières heures de la matinée du 3 novembre, avant de publier un communiqué officiel confirmant son décès à 8 h, à l'âge de 30 ans, après l'échec des tentatives pour lui sauver la vie.