L’arbitre Eric Wattellie avait donc mentionné la scène dans le rapport de match. Sur le terrain, l’attaquant allemand s’en est sorti sans conséquence.

L’ancien joueur de Dortmund avait égalisé à 1-1 à la 72e minute d’une superbe frappe lointaine. Lors de la célébration qui a suivi, il a porté ses mains à ses oreilles face aux supporters de Strasbourg, comme s’il voulait dire : « Je ne vous entends pas ! » Puis Brunner a fait d’une main un geste comme s’il se tranchait la gorge, toujours en direction des supporters locaux.

Selon Brunner par la suite, cela faisait suite à de bruyants sifflets et à des insultes venus des tribunes.

« Ils ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir », a déclaré le joueur de 20 ans, selon L'Equipe, en zone mixte. « Après le but, les émotions étaient fortes, surtout après un but comme celui-là. Je ne voulais pas être irrespectueux. C’est arrivé dans le feu de l’action. Je ne dirais pas que je le regrette, mais ce n’était pas le message que je voulais faire passer. Cela a été mal compris. Ce que je voulais dire, c’était : “Quel but, c’est fini.” »

Quand Paris Brunner est-il passé du BVB à l’AS Monaco ?

L’AS Monaco occupe la deuxième place du classement avec dix points en quatre matches. Trois des six buts inscrits cette saison par les Monégasques sont l’œuvre de Brunner, formé au Borussia Dortmund et devenu en 2023 à la fois champion du monde et champion d’Europe avec les moins de 17 ans de l’Allemagne.

Il n’a toutefois pas réussi à percer chez les professionnels du BVB. Il a donc rejoint Monaco à l’été 2024. Cet été, il semble enfin avoir trouvé en Principauté la consécration sportive.