Une polémique a éclaté autour de Marco Asensio en Turquie. Le joueur espagnol s'est retrouvé au cœur d'une controverse liée à son état de santé, ce qui l'a contraint, lui personnellement, ainsi que son club Fenerbahçe, à intervenir et à prendre une position claire.

Le journal AS a indiqué que l'absence d'Asensio lors des deux derniers matches de Fenerbahçe a provoqué un grand tumulte en Turquie.

Ces informations ont laissé entendre qu'Asensio souffrait d'un grave problème aux ligaments du genou depuis le début de la saison, qu'il était exposé à un risque de blessure au ligament croisé, qu'il souhaitait subir une intervention chirurgicale et qu'il avait déjà présenté cette demande à Fenerbahçe.

Cette situation a provoqué une sorte de séisme en Turquie, mais Fenerbahçe a réagi à travers plusieurs communiqués distincts, démentant la véracité de ces informations.

Pour apaiser les tensions et clarifier lui-même son état de santé, Asensio a décidé de s'exprimer personnellement dans une vidéo publiée par le club turc sur ses comptes de réseaux sociaux.

Asensio a déclaré : « Je suis ici pour démentir que j'aurais besoin de subir une opération chirurgicale. D'habitude, je ne prête pas attention à ce genre de fausses nouvelles, mais lorsqu'il s'agit de ma santé et de l'enthousiasme des supporters de Fenerbahçe, je me dois d'intervenir. »

Il a insisté : « Je démens totalement ce qui a circulé. Les choses avancent progressivement sur le terrain, et je serai bientôt de retour avec l'équipe. »

Il a souligné : « Je suis ici depuis un certain temps, et je comprends qu'ils veuillent nous rassurer et stabiliser la situation, d'autant plus que nous sommes à deux jours d'un match très important, le derby face à Beşiktaş. C'est pourquoi je tiens à préciser que tout va bien et que je serai bientôt de retour avec l'équipe. »

Il a ajouté : « Nous avons entamé la saison de très bonne manière. Nous sommes en Ligue des champions, nous vivons une période positive, et nous espérons que le stade sera, comme toujours, aux côtés de l'équipe. Nous nous battrons pour tout. »

Fenerbahçe dispute de nouveau cette saison la Ligue des champions, et le club a réalisé d'importants investissements dans le but de rivaliser avec force pour le titre du championnat turc, en s'attachant les services de Greenwood, Moriki, Aké et d'autres.

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