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FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CFGetty Images
Hussein Hamdy
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Après un adieu émouvant : Messi se prépare à retrouver le stade Monumental

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La légende argentine Lionel Messi s'apprête à faire son retour au stade Monumental, dans la capitale Buenos Aires, pour disputer un match amical opposant l'Inter Miami à River Plate, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la nouvelle saison, le 19 janvier 2027.

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Selon le journal espagnol « Sport », le retour de Messi sur la pelouse intervient trois mois après avoir été ému lors de la journée de ses adieux à la sélection argentine, pour retrouver de nouveau l'un des stades les plus marquants de sa carrière footballistique.

La rencontre, prévue le 19 janvier 2027, opposera deux institutions devenues parmi les noms les plus en vue du football mondial, et qui ont connu une expansion exceptionnelle sur les plans sportif, institutionnel et commercial au cours des dernières années.

Il est attendu que la rencontre voie la présence d'un certain nombre de stars du football mondial, au premier rang desquels Luis Suárez, Nicolás Otamendi et Casemiro, aux côtés de plusieurs anciens joueurs de la Liga espagnole, tels que Montiel, Rodrigo De Paul et Ángel Correa, mais les projecteurs seront braqués sur Lionel Messi, qui foulera de nouveau la pelouse du stade Monumental.

La rencontre qui réunira le club de River Plate et l'Inter Miami sera « une célébration de la croissance et du rayonnement international des deux institutions », selon le communiqué officiel.

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Le communiqué ajoute : « La rencontre représente également un point de convergence entre deux projets qui ont contribué, chacun à sa place, à élargir les horizons du football et à renforcer des communautés rassemblant des millions de supporters à travers le monde. »

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La société « COC Global » se chargera de l'organisation de l'événement, y compris la production et la coordination générale, dans une initiative « visant à offrir une expérience qui dépasse les quatre-vingt-dix minutes du match, en associant le spectacle sportif à un ensemble d'activités dédiées aux supporters des deux clubs ».

Le stade Monumental accueillera le match, le même stade qui a été témoin des adieux de Lionel Messi à la sélection argentine, lors de la confrontation face au Bénin durant laquelle il a inscrit un but.

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La présence de la star argentine lors de cet événement revêtira une importance particulière, car elle représente le retour de la légende de la sélection argentine dans l'un des stades les plus marquants de l'histoire de ses participations sous le maillot de son pays.

Le match sera une occasion pour des milliers de supporters de savourer de nouveau les prouesses de Messi à Buenos Aires, sur un stade qui a été témoin de certaines des étapes les plus importantes de son parcours avec la sélection argentine.

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Les détails relatifs à l'organisation, à la mise en vente des billets et aux activités accompagnant le match devraient être annoncés au cours de la période à venir, via les canaux officiels des deux clubs.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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