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La légende argentine Lionel Messi s'apprête à faire son retour au stade Monumental, dans la capitale Buenos Aires, pour disputer un match amical opposant l'Inter Miami à River Plate, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la nouvelle saison, le 19 janvier 2027.

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Selon le journal espagnol « Sport », le retour de Messi sur la pelouse intervient trois mois après avoir été ému lors de la journée de ses adieux à la sélection argentine, pour retrouver de nouveau l'un des stades les plus marquants de sa carrière footballistique.

La rencontre, prévue le 19 janvier 2027, opposera deux institutions devenues parmi les noms les plus en vue du football mondial, et qui ont connu une expansion exceptionnelle sur les plans sportif, institutionnel et commercial au cours des dernières années.

Il est attendu que la rencontre voie la présence d'un certain nombre de stars du football mondial, au premier rang desquels Luis Suárez, Nicolás Otamendi et Casemiro, aux côtés de plusieurs anciens joueurs de la Liga espagnole, tels que Montiel, Rodrigo De Paul et Ángel Correa, mais les projecteurs seront braqués sur Lionel Messi, qui foulera de nouveau la pelouse du stade Monumental.

La rencontre qui réunira le club de River Plate et l'Inter Miami sera « une célébration de la croissance et du rayonnement international des deux institutions », selon le communiqué officiel.

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Le communiqué ajoute : « La rencontre représente également un point de convergence entre deux projets qui ont contribué, chacun à sa place, à élargir les horizons du football et à renforcer des communautés rassemblant des millions de supporters à travers le monde. »

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La société « COC Global » se chargera de l'organisation de l'événement, y compris la production et la coordination générale, dans une initiative « visant à offrir une expérience qui dépasse les quatre-vingt-dix minutes du match, en associant le spectacle sportif à un ensemble d'activités dédiées aux supporters des deux clubs ».

Le stade Monumental accueillera le match, le même stade qui a été témoin des adieux de Lionel Messi à la sélection argentine, lors de la confrontation face au Bénin durant laquelle il a inscrit un but.

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La présence de la star argentine lors de cet événement revêtira une importance particulière, car elle représente le retour de la légende de la sélection argentine dans l'un des stades les plus marquants de l'histoire de ses participations sous le maillot de son pays.

Le match sera une occasion pour des milliers de supporters de savourer de nouveau les prouesses de Messi à Buenos Aires, sur un stade qui a été témoin de certaines des étapes les plus importantes de son parcours avec la sélection argentine.

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Les détails relatifs à l'organisation, à la mise en vente des billets et aux activités accompagnant le match devraient être annoncés au cours de la période à venir, via les canaux officiels des deux clubs.