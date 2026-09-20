Après Trézéguet et Yasser Ibrahim, une nouvelle blessure frappe l'équipe d'Égypte

La sélection égyptienne a subi un nouveau coup dur avant le début de son parcours dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, après la confirmation de l'absence de Hamdi Fathi, joueur d'Al-Wakrah au Qatar, du rassemblement actuel de l'Égypte en raison d'une blessure.

Ibrahim Hassan, manager de la sélection égyptienne, a confirmé, via le compte officiel de la Fédération égyptienne de football, que Hamdi Fathi s'est blessé avec Al-Wakrah, ce qui le place hors des plans du staff technique durant le rassemblement actuel.

Hassan a précisé que la blessure du milieu de terrain l'empêche de participer aux trois prochains matches de la sélection, face à l'Angola et au Soudan du Sud les 25 et 29 septembre courant, dans le cadre des première et deuxième journées des qualifications africaines pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, ainsi qu'au match amical face à l'Afrique du Sud prévu le 4 octobre prochain.

Ainsi, Hamdi Fathi rejoint la liste des absents du rassemblement de la sélection égyptienne en raison de blessures, qui comprend également Mahmoud Trézéguet et Yasser Ibrahim.

La sélection égyptienne se prépare à disputer ses prochaines échéances au milieu d'absences notables, au début de son parcours vers la qualification pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations.

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