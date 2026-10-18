Après toute cette polémique : que dit l'arbitrage anglais au sujet de l'action entre Yamal et Bernal ?

Alors que l'expulsion de Facundo Bernal, le joueur du Real Betis, après son accrochage avec Lamine Yamal, la star du Barça, s'est transformée en une affaire qui a déclenché une tempête de polémiques en Espagne, un incident similaire survenu sur les pelouses anglaises n'a pas suscité le même retentissement, malgré la similitude de la scène et de la sanction arbitrale dans les deux cas.

Lors du choc entre Barcelone et le Real Betis, la polémique a éclaté après l'expulsion de Bernal pour un coup de tête porté à Yamal, au milieu des protestations des supporters du club andalou et des critiques de son entraîneur Manuel Pellegrini, sans oublier les commentaires de voix proches du Real Madrid qui ont mis en doute les détails de l'incident et soulevé des interrogations sur le rôle du joueur du Barça dans le déclenchement de l'altercation.

Mais un retour sur la Premier League révèle un cas qui mérite la comparaison, après l'expulsion de Rodrigo Bentancur, le joueur de Tottenham, suite à son accrochage avec Luke Shaw, le défenseur de Manchester United, lors d'un match dont les retombées ne se sont pas muées en une tempête de polémiques comparable.

Un incident anglais similaire

La rencontre entre Manchester United et Tottenham a été marquée par une altercation entre Bentancur et Shaw, après que ce dernier a violemment poussé le joueur de Tottenham, avant que Bentancur ne réplique en dirigeant sa tête vers lui. L'arbitre a alors brandi le carton rouge à l'encontre du joueur de Tottenham, tout en se contentant d'un avertissement pour le défenseur de United.

Et si le geste de Shaw a suscité quelques critiques, l'incident n'a pas bénéficié de l'attention et de la polémique qui ont accompagné la séquence Bernal-Yamal en Espagne.









Que dit l'arbitrage anglais ?

L'explication officielle de la Premier League a confirmé le bien-fondé de l'expulsion de Bentancur pour comportement violent, ce qui pose une question importante au sujet de la polémique entourant l'incident impliquant Bernal : la contestation en Espagne portait-elle réellement sur la validité de l'expulsion, ou bien la présence de Lamine Yamal au cœur de la scène, ajoutée aux déclarations de Pellegrini et aux commentaires madrilènes, a-t-elle contribué à amplifier l'affaire ?

Dans les deux cas, un joueur a été expulsé après un coup de tête, tandis que l'autre protagoniste n'a reçu qu'un avertissement.

Pourtant, l'ampleur du vacarme autour de chaque incident a différé de manière frappante.

Entre la décision de l'arbitre et le vacarme de l'après-match

Cette différence dans les réactions ne signifie pas que toutes les critiques adressées à la décision d'expulser Bernal sont injustifiées, mais elle ouvre la porte à une comparaison qui mérite le débat : pourquoi la séquence de Barcelone-Betis est-elle devenue le centre d'une vaste polémique, alors que l'incident entre Bentancur et Shaw est resté dans un périmètre d'attention plus restreint ?

La question ici ne concerne pas seulement la décision de l'arbitre, mais aussi la manière dont les médias, les personnalités du football et les supporters des clubs traitent les cas arbitraux, et la mesure dans laquelle l'ampleur de la polémique dépend de l'identité des joueurs et des clubs se trouvant au cœur de l'incident.











