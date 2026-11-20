Partager Suivez GOAL sur Google

La star uruguayenne Fede Valverde est parvenue à un accord pour prolonger son contrat avec le Real Madrid. Son bail actuel, qui le liait au club jusqu'en 2029, sera ainsi étendu jusqu'en 2031.

Publicité

Selon le quotidien AS, cette démarche confirme la volonté du Real Madrid de conserver Fede Valverde, âgé de 28 ans.

Valverde avait 18 ans lorsqu'il est arrivé au Real Madrid en provenance de Peñarol, avec l'étiquette de jeune talent prometteur.

Cet accord vient récompenser son parcours, son niveau de jeu, sa progression et sa capacité à briller à différents postes, autant de qualités très appréciées en interne.

Il traduit également un engagement fort de la part du joueur qui, au-delà de certaines situations vécues par le passé, a su s'adapter naturellement au poste de latéral droit lorsque l'entraîneur José Mourinho estime que l'y aligner donne davantage d'élan à l'équipe et améliore le rendement de ses coéquipiers.

Publicité Publicité

C'est pourquoi l'accord ne se limite pas à une simple prolongation de la durée du contrat : il comporte des aspects plus importants et plus fondamentaux.

Related Topics

Prochains matchs RMA LaLiga 15:00 CEL Regarder

Le volet financier fait lui aussi l'objet d'une grande attention, puisque Valverde deviendra l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif.

Le Real Madrid a déjà officialisé les deux premières prolongations, celles d'Arda Güler et d'Aurélien Tchouaméni. Les autres sont toujours en préparation et, comme l'a expliqué AS dans ses précédents articles, elles concernent Jude Bellingham, Thibaut Courtois et Brahim Díaz.

Publicité

Tous ces accords sont sans doute déjà bouclés, et il ne reste plus que les dernières retouches pour les rendre officiels. C'est également le cas pour Fede Valverde, dont la prolongation ne tardera pas à être annoncée. Tel est le plan établi.

Il s'agit d'une nouvelle pièce pour consolider les fondations d'une équipe de plus en plus solide et stable, avec un présent en progression constante et un avenir assuré. Valverde sera l'un des piliers de cet avenir, un rôle qu'il occupe d'ailleurs déjà depuis plusieurs années.

Publicité

Fede Valverde est le quatrième joueur le plus utilisé sous les ordres de Mourinho, avec un total de 1 184 minutes.

Le technicien portugais se soucie moins du poste qu'occupe l'Uruguayen que de son identité et de ce qu'il apporte sur le terrain.

Publicité

Mourinho a déclaré : « Je considère Valverde comme un joueur extrêmement important pour l'équipe. Le fait d'être le capitaine du Real Madrid le pousse à regarder ceux qui l'entourent d'une manière différente. »

Et d'ajouter : « Quand on est capitaine, on doit être différent de ce qu'on était avant de le devenir ; la responsabilité n'est pas la même. Et je pense que cette responsabilité le poussera à jouer latéral gauche si nécessaire. »

Publicité

Mourinho avait tenu ces propos avant d'affronter l'AEK Athènes, à un moment où l'utilisation de Valverde au poste de latéral commençait à passer du statut d'exception à celui d'habitude lors des grands rendez-vous.

Des déclarations de Mourinho aux mots de Fede Valverde lui-même. La meilleure illustration de son état d'esprit est sans doute cette phrase : « J'aime la façon dont l'entraîneur se comporte avec nous, et la manière dont il se comporte avec moi. En tant que capitaine, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour que mes coéquipiers se sentent bien, tout comme le staff technique. »

Publicité

Valverde fait désormais presque systématiquement partie des joueurs choisis pour s'exprimer devant les médias, et ce n'est pas un hasard.

Ses éloges envers le technicien portugais ne relèvent pas non plus du hasard. Il existe une véritable harmonie entre les deux hommes, tout comme il y a eu une entente entre le joueur et le Real Madrid lors des négociations de prolongation.

Publicité

Valverde se sent soutenu par Mourinho, et le coach portugais apprécie son engagement. Cela se voit publiquement, mais c'est aussi une réalité en coulisses, au sein du club.

Qu'il évolue au milieu de terrain, où il a disputé 11 des 15 matchs, ou sur le côté droit, où il a joué les quatre autres rencontres et où il s'installe de plus en plus, il reste toujours présent sur le terrain.

Publicité

Seuls Kylian Mbappé, auteur de 17 buts, Jude Bellingham, avec cinq buts, ainsi que Diomande et Arda Güler, avec quatre buts chacun, font mieux que les trois réalisations de Valverde cette saison. À noter que tous les buts de Valverde ont été décisifs et ont permis de décrocher 3 victoires.