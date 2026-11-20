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Le marché des défenseurs centraux ne quitte pas le radar du Barça, dont la direction sportive poursuit la planification de l'effectif.

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Selon le quotidien Sport, qui cite la chaîne ESPN, le Barça a inscrit le nom de Holmes Junior, défenseur de Girona, sur la liste de ses cibles.

Le Barça suit de près la progression de Holmes Junior, qui a également suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League.

Ces démarches interviennent alors que la possibilité de renforcer l'axe de la défense est revenue sur la table des discussions dans les couloirs du club catalan, au Spotify Camp Nou.

Le directeur sportif du Barça, Deco, avait abordé précisément cette question il y a quelques jours, lors de son passage dans l'émission Tot Costa, sur Catalunya Ràdio, un entretien au cours duquel il a passé en revue la planification sportive et les besoins de l'équipe.

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Deco n'a pas fermé la porte à un recours au mercato d'hiver pour recruter un défenseur central, mais il a précisé que toute décision dépendrait d'une évaluation commune avec Hans Flick.

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« Tout est envisageable », a déclaré Deco, soulignant également que l'accumulation des blessures en défense avait compliqué les plans initiaux de l'équipe.

« Si nous voulons bouger en janvier, nous devons bien savoir ce que nous cherchons », a ajouté le dirigeant portugais.

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Dans ce contexte, le nom de Holmes Junior figure parmi les options envisagées. Le jeune défenseur de Girona, âgé de 17 ans, fait partie des joueurs que le Barça garde à l'œil.

Selon ESPN, le club catalan apprécie particulièrement Holmes Junior en tant que défenseur central gaucher, un atout de plus en plus prisé sur le marché des transferts, d'autant qu'il est également capable d'évoluer au milieu de terrain.

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Holmes Junior se distingue par sa capacité à lancer la construction du jeu depuis l'arrière et dispose en outre de qualités lui permettant d'évoluer à différents postes.

En réalité, la progression de Holmes Junior n'est en aucun cas passée inaperçue : plusieurs clubs de Premier League suivent ses pas, en plus de l'intérêt du Barça.

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Holmes Junior a suivi un parcours de formation qui l'a notamment vu passer par les équipes de jeunes du Real Madrid, avant de rejoindre l'académie de Girona à l'été 2025.

Son niveau a nettement progressé depuis, au point qu'il fait désormais partie des plans de l'équipe première. Cette saison, il a disputé 890 minutes en 10 matchs, entre la Coupe du Roi et la deuxième division espagnole.

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Quoi qu'il en soit, Holmes Junior vient s'ajouter à la liste des jeunes talents que le Barça surveille en vue de l'avenir.