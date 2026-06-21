Après son élimination de la Coupe du monde, la star du Real Madrid affiche des statistiques embarrassantes

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la Turquie attendait ce retour sur la scène mondiale depuis vingt-quatre ans. Portée par de grands espoirs, elle a finalement quitté la compétition sans marquer le moindre but, après deux défaites lors de la phase de groupes.

Les Turcs n’ont pas trouvé le chemin des filets et ont concédé deux défaites, d’abord face à l’Australie (2-0), puis contre le Paraguay (1-0), les éliminant avant même leur dernière sortie contre les États-Unis.

Les supporters turcs misaient sur Arda Güler, la star du Real Madrid, pour guider l’équipe vers les phases finales, mais le jeune meneur n’a pas brillé lors des deux premières sorties.

Selon les données d’Opta, après la rencontre face au Paraguay, le milieu offensif était même le joueur ayant réalisé le plus grand nombre de passes décisives (33) dans cette Coupe du monde.

Ses coéquipiers Ferid Kadioglu et Hakan Çalhanoğlu occupent respectivement la 3ᵉ et la 4ᵉ place de ce classement, avec 30 et 23 passes manquées.





Après l’élimination, Güler a présenté ses excuses aux supporters turcs : « Nous tenons à nous excuser, nous avons honte. Nous évoluons tous dans des clubs de première division et nous aurions dû faire beaucoup mieux. Ne pas marquer le moindre but en deux matchs est inacceptable. »

L’élimination des Turcs est d’autant plus surprenante que, depuis que l’agence Opta collecte des données, en 1966, aucune sélection n’avait échoué à marquer après avoir tenté 62 tirs en deux rencontres.

Selon les statistiques des buts attendus (xG), la Turquie aurait dû inscrire 4,2 buts.