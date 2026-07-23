L’expert des transferts Gianluca Di Marzio suppose, dans un entretien accordé à Wettfreunde, que ce n’est « qu’une question de temps » avant de revoir le joueur de 39 ans sur un banc d’entraîneur.

Certes, il n’y a « pour le moment pas encore d’offres », notamment en raison du peu de temps écoulé depuis la fin de son passage à la tête de la sélection allemande, car « aucun club ne s’offre actuellement à lui », mais cela pourrait toutefois vite changer.

Di Marzio évoque surtout la Premier League anglaise comme destination possible pour Nagelsmann. « Après les événements de l’an dernier en Premier League, lorsque quatre ou cinq grandes équipes ont changé d’entraîneur, il serait l’un des premiers à pouvoir rejoindre la Premier League si certains de ces clubs venaient à être en dessous des attentes au début de la saison », a ainsi déclaré l’Italien.

C’est pourquoi on devrait « très bientôt le revoir dans un club », puisque Nagelsmann est « taillé pour le football de club. Il doit travailler avec l’équipe tous les jours, donc je pense que ce n’est qu’une question de deux ou trois mois ».

Lothar Matthäus s’était déjà exprimé dans le même sens sur Sky. Le recordman des sélections pense toutefois que le joueur de 39 ans ne trouvera un nouveau club que l’an prochain : « Je l’estime du genre à ne considérer que la catégorie la plus élevée pour lui-même, mais pour le moment, tous les grands clubs ont déjà un entraîneur en place. Je pars du principe que Julian ne sera assis sur aucun banc d’entraîneur d’ici Noël. »

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Jürgen Klopp doit succéder à Julian Nagelsmann à la tête du DFB

Nagelsmann avait quitté son poste de sélectionneur après la décevante performance lors de la Coupe du monde 2026. Lors du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’équipe d’Allemagne avait déjà été éliminée en seizièmes de finale, aux tirs au but, par le très modeste outsider paraguayen.

Le successeur du joueur de 38 ans sera Jürgen Klopp. Un accord a déjà été trouvé avec l’ancien entraîneur du BVB et de Liverpool ainsi qu’avec son employeur actuel Red Bull - il doit être officiellement présenté demain, vendredi, comme nouveau sélectionneur.

Au DFB, Klopp recevra un contrat jusqu’à fin juillet 2030, il sera donc responsable de l’équipe nationale à l’Euro 2028 en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse et en Irlande, ainsi qu’à la Coupe du monde intercontinentale 2030.