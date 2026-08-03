Louis van Gaal, ancien entraîneur du Barça, traverse une longue période loin des terrains depuis la Coupe du monde 2022, en raison notamment de son combat contre le cancer, dont il est aujourd'hui guéri.

Van Gaal souhaite faire son retour à la tête d'une grande sélection, et les Pays-Bas pourraient être sa prochaine destination, après que Ronald Koeman a décidé de partir à la suite de la performance décevante de la sélection néerlandaise lors de la Coupe du monde 2026.

Le journal « Mundo Deportivo », citant « De Telegraaf », a rapporté que Van Gaal s'est proposé pour prendre en main la sélection de son pays, les Pays-Bas. Si son retour se confirme, il s'agirait de son quatrième mandat à la tête des Néerlandais.

Les chances de Van Gaal, âgé de 74 ans, d'entraîner les Pays-Bas paraissent importantes, après que son compatriote Arne Slot, ancien entraîneur de Liverpool, a fait savoir qu'il préférait continuer à entraîner en club.

D'autres entraîneurs néerlandais tels que Peter Bosz et Erik ten Hag sont également actuellement liés à leurs clubs, le premier dirigeant le PSV Eindhoven, tandis que le second entraîne le Twente.

Louis van Gaal avait été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2022, mais il jouit désormais d'un très bon état de santé.

Le journal De Telegraaf a rapporté ces propos de Van Gaal : « Les problèmes de santé appartiennent au passé. »

Bien que la Fédération néerlandaise de football ne l'ait pas encore contacté, sa nomination reste une option envisageable qui n'a pas été écartée.