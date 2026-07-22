Le club d'Al-Hilal a entamé les démarches pour recruter le Français Ousmane Dembélé, l'ailier du Paris Saint-Germain, lors du mercato estival actuel, après avoir bouclé le transfert de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United.

Des rapports de presse avaient confirmé qu'Al-Hilal était proche de recruter Summerville lors du mercato estival en cours pour 80 millions d'euros, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

Le journaliste italien Sacha Tavolieri a révélé la nouvelle cible d'Al-Hilal lors du mercato estival en cours, à savoir l'ailier français Ousmane Dembélé, le club ayant commencé à le contacter pour l'enrôler officiellement.

Tavolieri a confirmé qu'Al-Hilal avait déjà commencé à prendre contact avec les représentants de Dembélé, afin d'obtenir le feu vert, avant d'entamer des négociations officielles avec le Paris Saint-Germain.

Cela intervient au moment où le club de la capitale française souhaite prolonger le contrat du Ballon d'Or, d'autant plus que celui-ci prend fin en 2028.

Dembélé affiche des prestations remarquables ces dernières années avec le Paris Saint-Germain, au point de le conduire au sacre en Ligue des champions lors de deux saisons consécutives, avant de remporter le Ballon d'Or de meilleur joueur du monde en 2025.

L'ailier français s'est également distingué avec la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où il a disputé l'intégralité des huit matchs, marquant à cette occasion 6 buts et délivrant deux passes décisives.