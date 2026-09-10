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Loai Mohamed

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Après ses performances remarquées, le Real Madrid s'active pour assurer l'avenir de Courtois

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Le Real Madrid récompense son gardien

Le Real Madrid s'apprête à entamer de nouvelles négociations avec son gardien belge Thibaut Courtois, dans le but de prolonger son contrat avec le club madrilène d'une saison supplémentaire, afin qu'il poursuive son parcours au stade Santiago-Bernabéu jusqu'à l'été 2028.

Âgé de 34 ans, Courtois constitue l'un des piliers essentiels de l'effectif du Real Madrid ces dernières années, après s'être imposé comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe, et pas seulement au cours de la saison actuelle.

Courtois s'est distingué de manière remarquable lors du dernier match face à l'Inter Milan en Ligue des champions, où il a réalisé 7 arrêts qui ont contribué à récolter 3 précieux points pour le club madrilène en ouverture de son parcours continental.

Le gardien belge avait renouvelé son contrat avec le Real Madrid l'été dernier, se liant au club jusqu'en 2027, mais des médias belges ont révélé que les deux parties s'apprêtent à ouvrir de nouvelles négociations au cours de la période à venir, afin d'ajouter une année supplémentaire au contrat.

Une volonté commune

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », il n'y aura pas d'obstacles majeurs dans les négociations, compte tenu d'une volonté commune entre Courtois et le Real Madrid de poursuivre la relation entre les deux parties.

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Le gardien belge souhaite poursuivre sa carrière avec le club madrilène, tandis que le Real Madrid tient à sa continuité, ce qui est clairement apparu lors du dernier renouvellement, annoncé par Courtois lui-même à un moment où les spéculations entouraient son avenir avec l'équipe.

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Le Real Madrid cherche le successeur du Belge

Dans le même temps, les dirigeants du Real Madrid continuent depuis un certain temps de surveiller le marché des gardiens de but, en prévision de la phase où le club aura besoin de trouver un successeur à Courtois.

Le nom du club madrilène a été associé à un certain nombre de gardiens au cours de la dernière période, mais la direction du Real Madrid mesure bien l'ampleur de la tâche qui l'attend, compte tenu de la difficulté de remplacer un gardien de la trempe de Courtois, devenu l'un des piliers les plus importants de l'équipe ces dernières années.

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