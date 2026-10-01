Un journaliste portugais a suscité la polémique médiatique après avoir révélé que Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, envisageait de présenter des excuses publiques à Cristiano Ronaldo, le capitaine de l'équipe, à la suite de déclarations acerbes tenues lors de la conférence de presse d'hier mercredi, qui ont déclenché une vaste crise.

Ronaldo n'a pas participé au match face à la Norvège, remporté par le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne.

Jesus tire à boulets rouges

En conséquence, Ronaldo a exprimé sa colère et ne s'est pas entraîné pendant deux jours consécutifs, jusqu'à ce que Jesus fasse des déclarations qui ont aggravé la crise.

Lors de la conférence de presse tenue hier avant la rencontre face au Danemark, à propos de la promesse qu'il avait faite à Ronaldo de le faire jouer contre la Norvège avant de revenir sur cette promesse, Jesus a déclaré : « Je peux promettre ce que je veux. C'est moi l'entraîneur. J'ai dit au joueur qu'il ne débuterait pas le match et qu'il serait sur le banc. Si j'ai besoin de lui pendant 30 minutes, alors il jouera, et si je n'ai pas besoin de lui, il ne jouera pas. »

Et d'ajouter : « Aucun joueur ne changera mes idées, ni lui ni personne d'autre dans le football, ni même un quelconque président ; cela n'arrivera jamais. »

Ronaldo quitte le groupe et s'exprime

En réponse à ces déclarations, le Don a quitté le rassemblement du Portugal sans dire au revoir à ses coéquipiers et a publié un message sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a laissé entendre qu'il allait mettre un terme à sa carrière internationale.

La star d'Al-Nassr a déclaré : « Après la conférence de presse du sélectionneur national, et après une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le rassemblement de la sélection. »

Et d'ajouter : « Le moment venu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui m'ont poussé à quitter la sélection à laquelle je me suis toujours consacré. »

Le capitaine du Portugal a conclu son message en ces termes : « C'est maintenant le bon moment pour souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception. »

Jesus va-t-il présenter ses excuses ?

De son côté, le journaliste portugais Pedro Sepulveda a révélé que Jesus présenterait ses excuses à Ronaldo lors de la conférence de presse qui suivra le match face au Danemark, ce soir.

Il a écrit sur la plateforme X : « Jesus présentera ses excuses à Ronaldo devant tout le monde après le match face au Danemark aujourd'hui ; cela sera-t-il suffisant pour que le capitaine réintègre les rangs de la sélection ? »