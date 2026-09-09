Après ses allusions au Ballon d'Or : Yamal bat le record de Mbappé en Ligue des champions

Lamine Yamal, la star du Barça, a battu un record de Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, en Ligue des champions, quelques heures après ses allusions contre le Français au sujet de la course au Ballon d'Or.

Yamal a délivré une passe décisive pour son coéquipier Raphinha lors du match face au Feyenoord ce mercredi soir, en ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Avant même la fin de la troisième minute de jeu, le jeune prodige espagnol a adressé une passe à Raphinha, qui s'est infiltré, a dribblé les joueurs du Feyenoord et a inscrit le premier but.

À douze minutes de la fin, Yamal a lui-même ajouté le quatrième but du Barça sur un coup franc direct, avant de délivrer une cinquième passe décisive pour son coéquipier Gabriel Jesus.

Selon le réseau « Opta », Yamal a contribué à son 23e but en Ligue des champions, avec 12 buts marqués et 11 passes décisives.

Opta a ajouté que Yamal est devenu l'adolescent le plus impliqué dans les buts de l'histoire de la Ligue des champions, dépassant Mbappé, qui avait contribué à 20 buts durant son adolescence.

Cela intervient quelques heures après les déclarations enflammées de Yamal à l'encontre de Mbappé au sujet de la course au Ballon d'Or.

Lors de la conférence de presse tenue hier lundi, Yamal a été interrogé sur sa légitimité à remporter le Ballon d'Or. Il a répondu : « Je ne pense pas avoir besoin de dire que je mérite le trophée, je n'y pense pas. »

Il a ajouté : « Je suis fier de mon équipe et de ma sélection, nous sommes champions du monde et je ne peux pas demander plus que cela. C'est votre travail à vous (les journalistes), et je ne vais pas me mettre à supplier pour obtenir quoi que ce soit. »

Ces déclarations ont été interprétées comme une réponse aux propos tenus par Mbappé 24 heures plus tôt, lorsqu'il avait affirmé : « J'ai le sentiment d'être capable de le remporter cette année, c'est pourquoi je ne me suis pas éloigné de cet objectif. Si j'avais la possibilité de voter, je voterais pour moi-même. »