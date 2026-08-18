Harry Maguire, le défenseur de Manchester United, a exprimé son enthousiasme quant à l'avenir, alors qu'il s'apprête à disputer sa huitième saison avec les Red Devils, après avoir vécu divers hauts et bas et moments d'émotion au sein du club : des courtes embellies sous la direction d'Ole Gunnar Solskjær, en passant par l'ère contrastée d'Erik ten Hag, jusqu'à la période mouvementée du Portugais Ruben Amorim.

Malgré tous les faux pas, collectifs et individuels, survenus au fil de ces années, Maguire continue de savourer son importance et sa présence au sein de l'effectif. Il a déclaré dans un entretien accordé à « Sky Sports » : « Jouer pour ce club était un rêve d'enfant, alors être ici pour disputer ma huitième saison est une chose dont je suis très fier. Il ne s'agit pas de moi personnellement, mais de mon désir, à ce stade de ma carrière, de faire partie d'une équipe qui réussit et remporte des titres. C'est l'objectif que nous poursuivons tous cette saison, car nous voulons nous battre jusqu'au bout dans toutes les compétitions. »

À quelques jours du coup d'envoi de la saison (2026-2027), la question demeure de savoir dans quelle mesure United sera capable de rivaliser pour le titre dans un championnat qui connaît de profondes mutations. À ce sujet, le défenseur anglais a commenté : « Nous voulons améliorer nos performances par rapport à la saison dernière. Tout le monde aspire à remporter la Premier League, c'est ce à quoi nous aspirons et ce qu'exige un club de cette dimension. Nous avons pleinement confiance en notre capacité à rivaliser et à battre n'importe quel adversaire lorsque nous sommes dans un bon jour, et nous nous attendons à une saison extrêmement passionnante. »

L'ambiance générale de l'équipe lors de son stage à Dublin a révélé une proximité et des liens étroits entre les joueurs. Si le mérite d'avoir réorganisé la culture du vestiaire revient à l'ère Amorim, l'équipe récolte aujourd'hui les fruits de cette discipline après une période réussie de six mois sous la direction de l'entraîneur Michael Carrick. Maguire a affirmé que l'effectif actuel constitue l'un des groupes les plus soudés avec lesquels il a travaillé durant tout son passage, soulignant que le temps passé ensemble et les victoires engrangées confèrent à l'équipe une plus grande cohésion.

Le ton du propos reflète une détermination manifeste chez Maguire, que ce soit par le désir de tirer parti des dernières années de sa carrière ou par le sentiment que l'équipe est proche des podiums. Néanmoins, le besoin du club de renforcer ses rangs sur le marché des transferts demeure, notamment en raison d'un manque au poste d'arrière gauche et au milieu de terrain à la suite des blessures de Mason Mount et Manuel Ugarte. À cet égard, Maguire a déclaré : « J'ai atteint un âge qui permet au club de faire venir autant de joueurs qu'il le souhaite parmi les plus récents et les meilleurs. Tout ce que je veux, c'est remporter des titres et faire preuve d'avidité pour les gagner, et je suis convaincu que la direction travaille dur pour recruter les éléments adéquats afin de renforcer l'effectif. »

Le rôle de Maguire ne se limite plus au rendement sur le terrain depuis son arrivée en 2019 pour 80 millions de livres sterling. En effet, bien qu'il soit central dans la défense de Carrick à 33 ans, il joue désormais le rôle de mentor pour la génération montante qui se prépare à lui succéder. Des noms comme Ayden Heaven et Leny Yoro figurent parmi les atouts prometteurs ayant montré un grand potentiel au cours des dix-huit derniers mois, aux côtés du jeune Dan Armer (18 ans), que les supporters ont surnommé « le petit Maguire » sur les réseaux sociaux.

Au sujet de son rôle de leader et de l'encadrement de ces jeunes, Maguire a conclu ses propos en déclarant : « Ce rôle vient naturellement chez moi, et je leur souhaite une carrière extraordinaire. J'espère voir Leny, Ayden et Dan se partager la direction de la défense de l'équipe d'ici cinq ou six ans. Ils possèdent les qualités nécessaires et, malgré leur jeune âge, ils apprennent sous la pression et l'analyse constante. J'espère qu'ils deviendront le duo titulaire de la défense de ce club et le plus solide du monde du football à l'avenir. »