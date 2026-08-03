Il semble que le Liverpool FC soit menacé de perdre l'un des éléments les plus en vue de sa ligne offensive lors de l'actuel mercato estival, l'avenir de l'ailier néerlandais Cody Gakpo suscitant désormais l'intérêt de l'un des grands de la Premier League anglaise.

Selon ce qu'a révélé le journaliste italien Fabrizio Romano via son compte sur la plateforme X, Tottenham prévoit d'intensifier ses démarches en vue de recruter Gakpo, les négociations entre les deux parties devant entrer dans des phases importantes au cours de la prochaine période.

Tottenham place Gakpo parmi ses options offensives aux côtés du Brésilien Savinho, qui demeure une cible principale du club londonien. Cependant, la conclusion du transfert de l'ailier néerlandais dépendra en grande partie de la position de Liverpool et de la valeur du joueur que fixera le club.

Jusqu'à présent, Gakpo ne figure pas sur la liste des joueurs proposés à la vente à Liverpool, ce qui pourrait rendre son départ des Reds complexe, d'autant plus que le joueur était l'un des éléments de base dans la composition de l'équipe la saison dernière, occupant régulièrement le poste d'ailier gauche.

Ces informations interviennent à un moment où Liverpool connaît de possibles changements au niveau de ses ailiers, après le départ de Mohamed Salah, l'ailier droit titulaire et l'une des plus grandes stars de l'équipe au cours des dernières années. Un éventuel départ de Gakpo, s'il se concrétisait, constituerait un nouveau coup dur pour la ligne offensive de l'équipe.

Si Liverpool venait à perdre ses deux ailiers titulaires en une seule saison, le club se retrouverait face à une tâche difficile pour reconstruire sa ligne d'attaque, notamment avec la nécessité pour l'équipe de compenser le départ de Salah et de préserver sa puissance offensive dans la lutte pour les titres nationaux et continentaux.

Ainsi, les démarches de Tottenham en direction de Gakpo pourraient devenir un dossier à suivre au cours des prochains jours, même si la position actuelle de Liverpool indique qu'il n'existe pas d'intention claire de se séparer du joueur.

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