Galatasaray a présenté ce mercredi une offre officielle à Arsenal, d'un montant de 45 millions d'euros, pour s'attacher les services de l'une de ses stars, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg.

Plettenberg, journaliste au sein du réseau « Sky Sport - Allemagne », a indiqué que l'offre soumise pour recruter le Brésilien Gabriel Martinelli, l'ailier du club anglais, est désormais sur le bureau de la direction d'Arsenal.

Il a ajouté que Martinelli est devenu la priorité numéro un de Galatasaray lors de ce mercato estival.

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L'international brésilien, âgé de 25 ans, est lié à Arsenal par un contrat courant jusqu'en 2027, avec une option de prolongation d'une année supplémentaire.

La démarche de Galatasaray intervient dans un marché turc qui a affiché, cet été, une tendance claire à attirer des noms de premier plan de la Premier League anglaise.

Besiktas avait recruté le Belge Leandro Trossard en provenance d'Arsenal, plus tôt lors de ce mercato, dans le cadre d'un transfert s'élevant à 18 millions d'euros (avec deux millions d'euros de bonus), le joueur âgé de 31 ans mettant ainsi fin à une période de trois ans et demi passée au sein du club londonien.

Trossard a disputé 174 matches et inscrit 36 buts sous le maillot d'Arsenal.

Cet été a également été marqué par un transfert encore plus retentissant sur le plan populaire, avec le passage de la star égyptienne Mohamed Salah à Trabzonspor, après la fin de son parcours sous le maillot de Liverpool.