Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a tenu à assister à la rencontre entre le Real Madrid Castilla et le Juventus Torremolinos, ce samedi, au stade « Alfredo Di Stéfano », afin de suivre de près plusieurs jeunes talents, moins de 24 heures après la défaite de l'équipe première face au Real Betis.

Selon le journal espagnol « Marca », Mourinho a profité du jour de repos qu'il avait accordé aux joueurs de l'équipe première pour se rendre au stade « Alfredo Di Stéfano » et suivre le Castilla, la rencontre ayant débuté à midi, avant le retour de l'équipe première à l'entraînement demain dimanche à 10h30.

La présence de l'entraîneur portugais s'inscrit dans le cadre de son intérêt croissant pour les éléments de l'académie du Real Madrid, en particulier les joueurs qui ont eu l'occasion d'apparaître avec l'équipe première durant la période de préparation et qui entrent dans ses plans pour la nouvelle saison.

La dernière liste du Real Madrid face au Real Betis comptait 4 jeunes talents : Javi Navarro, Sistero, Mario Rivas et Sergio Martínez, tandis que Sistero et Rivas ont débuté la rencontre du Castilla face au Juventus Torremolinos.

Mario Rivas est parvenu à inscrire le premier but du Castilla, après avoir décoché une puissante frappe de l'extérieur de la surface de réparation, continuant ainsi à s'affirmer comme l'un des éléments susceptibles d'attirer l'attention de Mourinho dans la période à venir.

Le suivi de l'entraîneur du Real Madrid ne s'est pas limité aux joueurs ayant déjà évolué avec l'équipe première, puisqu'il a également observé un certain nombre d'autres éléments, parmi lesquels Nasi, la dernière recrue du Castilla, aux côtés de Yáñez, Juan Martínez et Mestre.

La présence de Mourinho à la rencontre reflète sa volonté de suivre de près les talents du club, dans le cadre de sa recherche d'un élargissement de ses options techniques et d'une valorisation des jeunes éléments, notamment au vu de la longueur de la saison et de la multiplicité des échéances qui attendent le Real Madrid.