Les examens préliminaires passés par Fede Valverde, la star du Real Madrid, ont écarté la possibilité d'une blessure grave après le Clasico face au Barça.

Ce verdict est tombé malgré les douleurs ressenties par Valverde à l'ischio-jambier, qui l'ont contraint à quitter le terrain.

Le Real Madrid s'est imposé lors du Clasico au stade Spotify Camp Nou, mais la possible blessure de Valverde a constitué le seul point négatif de la visite du club merengue à Barcelone.

En conférence de presse, José Mourinho, l'entraîneur de l'équipe, a reconnu que le joueur uruguayen avait disputé plus de 40 minutes en souffrant de cette blessure, avant d'être remplacé par Dumfries.

Selon le journal britannique « The Athletic », les examens préliminaires passés par Valverde à la cité sportive de Valdebebas ont révélé qu'il n'était victime d'aucune blessure grave.

Le joueur a néanmoins disputé les quarante dernières minutes en ressentant des douleurs à l'ischio-jambier, à la suite d'une action lors du Clasico.

Le plan de l'entraîneur portugais consiste à suivre l'évolution de l'état de Valverde dans les prochains jours, tout en le ménageant face au Racing Santander, lors du prochain match de l'équipe en championnat, s'il ne retrouve pas sa pleine disponibilité à 100 %.

Le recours à Valverde au poste d'arrière droit a offert à Mourinho la meilleure version de son équipe, puisque cette option lui permet d'aligner Arda Güler dans le onze de départ, tout en renforçant les qualités mentales et techniques du milieu de terrain.

C'est pour cette raison que le staff technique suit avec un intérêt particulier l'évolution de l'état du joueur uruguayen.

L'importance de Valverde ne se limite pas à son apport balle au pied : ses qualités physiques et ses déplacements incessants sur le flanc droit ont apporté à l'équipe un équilibre qu'elle n'avait pas réussi à atteindre lors des périodes précédentes.

Si Valverde ne se rétablit pas de manière à pouvoir disputer le match face au Racing Santander, Mourinho devra revoir son schéma de jeu.

Denzel Dumfries apparaît comme l'option la plus logique pour le remplacer, après l'avoir déjà suppléé lors du Clasico.

Mais s'appuyer sur un arrière droit classique priverait l'entraîneur portugais d'un joueur supplémentaire au milieu de terrain, une option qui a prouvé son efficacité au cours des derniers matchs.

Le Real Madrid préfère ne pas prendre de risque avec l'état de Valverde, à l'approche d'échéances difficiles, alors que la lutte pour les titres de Liga et de Ligue des champions se poursuit, sans oublier la place de premier plan qu'occupe le joueur au sein du vestiaire.

L'intention du club est de gérer le temps de jeu de Valverde et de le ménager en cas de besoin, afin d'éviter que les douleurs dont il souffre ne se transforment en une blessure plus grave qui l'éloignerait des terrains pour une période plus longue.

La possibilité de voir Valverde participer au prochain match sera déterminée en fonction de sa réponse lors des entraînements de cette semaine.



