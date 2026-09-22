Les légendes de Manchester United, Paul Scholes et Nicky Butt, ne sont pas convaincues par la récente rechute dont a été victime l'attaquant des Red Devils Benjamin Sesko, en raison de sa blessure.

Sesko, qui a rejoint le club anglais en provenance de Leipzig contre 74 millions de livres sterling à l'été 2025, a manqué l'intégralité de la préparation de la saison à cause d'un problème à la jambe dont il souffrait la saison dernière.

L'attaquant slovène s'est blessé après avoir reçu un coup à la jambe lors de la victoire contre Liverpool en mai. Cette saison, il a été titulaire en Ligue des champions contre Sabah et lors de la défaite en Coupe Carabao face à Brighton. Il a été remplaçant lors des quatre premiers matchs de Manchester United cette saison, avant d'être totalement écarté du groupe dimanche contre Fulham.

Sesko ne s'est pas déplacé dans la capitale londonienne, où United a difficilement fait match nul 1-1 sur la pelouse de Craven Cottage, et l'entraîneur Michael Carrick n'a pas été en mesure de donner une image plus claire de la gravité de la blessure.

L'attaquant passera des examens cette semaine avant que le club ne décide du plan de traitement, mais sa rechute constitue un nouveau coup dur dans un début de saison catastrophique.

Manchester United a décidé de ne pas recruter d'autre attaquant de métier lors de la période des transferts estivale, et Joshua Zirkzee, auteur de neuf buts en 77 matchs, était la seule option restante pour l'équipe.

Dans le dernier épisode de l'émission « The Good, the Bad and the Football », l'ancien milieu de terrain Butt a exprimé son regret face à la décision de ne pas renforcer la ligne d'attaque, avant que l'attention ne se porte sur la blessure de Sesko.

Scholes a lancé sur le ton de la plaisanterie que Sesko devrait « porter des protège-tibias » dans le dernier épisode de l'émission « The Good, the Bad and the Football », tandis que Butt a insisté sur le fait que « soit tu te casses la jambe, soit tu joues ».

Butt a déclaré, selon le quotidien anglais « Metro » : « La défense à quatre représente un gros problème, mais pour moi, le problème le plus important, c'est l'attaquant numéro 9. Comment Manchester United peut-il n'avoir qu'un seul attaquant ? Qui est blessé, et de quelle blessure s'agit-il, est-ce une blessure à la jambe ? ».

De son côté, Scholes a répliqué : « Comment se blesse-t-on à la jambe ? N'est-ce pas une fracture de la jambe ? Ne peut-on pas simplement porter des protège-tibias ? ».

Et Butt d'ajouter : « Soit tu te casses la jambe, soit tu joues. Porte des protège-tibias ou des protections, je ne comprends pas vraiment. C'est difficile d'en discuter sans savoir de quoi il s'agit ».

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