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L'attaquant anglais du Bayern Munich, Harry Kane, a été opéré avec succès après avoir subi une déchirure du ligament de la syndesmose de la cheville gauche lors du match contre Cologne, hier, en Bundesliga.

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Selon le site officiel du Bayern Munich, Kane a été opéré avec succès aux premières heures de la matinée de samedi, après la blessure subie hier lors du match contre Cologne.

L'attaquant anglais, âgé de 33 ans, doit entamer son programme de rééducation dans les prochains jours, après la réussite de l'intervention.

Kane s'est blessé face à Cologne à la suite d'un contact avec Joel Schmied dans la surface de réparation, avant de se retrouver dans l'incapacité de poursuivre la rencontre.

L'arbitre Robin Braun n'a pas sifflé de faute sur l'action, et l'assistance vidéo à l'arbitrage n'a pas non plus jugé que Schmied avait commis la moindre irrégularité.

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Kane a tenté de reprendre le jeu, mais il n'a pas pu continuer et a été contraint de quitter la pelouse.

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Tom Bischof a remplacé l'attaquant anglais à la 20e minute, une fois établi que ce dernier ne pourrait pas terminer la rencontre.

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a confirmé que Kane serait éloigné des terrains pendant environ 3 mois, tandis que Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, a lui aussi évoqué une absence de plusieurs mois pour l'attaquant anglais.

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Ces nouvelles tombent à un moment délicat pour le Bayern Munich, qui doit déjà composer avec plusieurs absences importantes dans son effectif, puisqu'il est privé de plusieurs joueurs blessés, parmi lesquels Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz et Ismael Saibari.

L'absence de Kane complique encore davantage la tâche de Kompany pour les semaines à venir, compte tenu du rôle central que joue l'attaquant anglais sur le front de l'attaque, que ce soit pour marquer des buts, assurer la liaison du jeu ou créer des espaces pour ses coéquipiers.

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Le capitaine de l'équipe d'Angleterre affiche un niveau exceptionnel depuis son arrivée en Allemagne. Il est rapidement devenu le meilleur buteur de l'équipe, grâce à sa grande efficacité dans la finition, mais aussi à ses qualités de créateur et à sa capacité à faire le lien entre les lignes, ce qui en a fait un élément déterminant dans tous les registres offensifs.

La saison 2025-2026 a été la plus prolifique de la carrière professionnelle de Kane : il a inscrit 61 buts en 51 matchs sous le maillot du Bayern Munich, toutes compétitions confondues, dont 36 en Bundesliga, ce qui lui a permis de remporter le Soulier d'or européen pour la deuxième fois de sa carrière et de conserver sa mainmise sur le classement des buteurs du championnat.

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L'attaquant anglais a contribué aux trois titres remportés par le club bavarois lors de cette même saison, à savoir la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne. Il a également été l'une des grandes figures du parcours de sa sélection à la Coupe du monde 2026, avec 6 buts inscrits dans un tournoi que l'Angleterre a terminé à la troisième place.

Kane a été sacré Ballon d'or 2026, une nouvelle consécration qui a renforcé son statut parmi les plus grandes stars du football. Il est en outre devenu le recordman des sélections avec l'équipe d'Angleterre, conjuguant ainsi une influence majeure en club comme en équipe nationale.