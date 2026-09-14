Le joueur de 25 ans était d’abord resté au sol lors du duel de Bundesliga samedi contre Hoffenheim, après sa collision dans la surface adverse. En outre, il avait également reçu un coup au genou de la part du défenseur de Hoffenheim Ozan Kabak.

Stiller a d’abord continué à jouer, avant de signaler une dizaine de minutes plus tard qu’il devait être remplacé. L’entraîneur du VfB, Sebastian Hoeneß, l’a sorti à la 34e minute et l’a remplacé par le jeune Yanik Spalt.

Il est désormais clair que la blessure de l’international n’est pas grave. Stiller a eu « de la chance dans son malheur » et n’a souffert de rien de plus qu’une contusion, ont indiqué les Souabes dimanche soir dans un communiqué officiel. Stuttgart n’a toutefois pas précisé la durée exacte de son indisponibilité.

Juste après le coup de sifflet final, Hoeneß avait déjà voulu se montrer légèrement rassurant : « J’ai seulement entendu dire qu’il avait un hématome au genou, qui l’a gêné. » À ce moment-là, il ne savait toutefois pas encore « à quel point c’est dramatique ».

Comment s’est terminé le match entre Hoffenheim et Stuttgart ?

Pour le VfB, le déplacement à Hoffenheim s’est néanmoins terminé de manière décevante. Après des buts d’Adam Hlozek (13e, 67e) et de Maximilian Mittelstädt (48e), les Stuttgartois se sont inclinés 2-1 (1-0), l’équipe de Hoeneß ne comptant ainsi que trois points après trois journées.

Hoffenheim a en revanche pris ses premiers points de la saison grâce à ce succès, après s’être incliné lors des deux premières journées contre le 1. FC Cologne puis face au Borussia Dortmund.