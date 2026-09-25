Ahmed Hossam Mido, ancienne star de l'équipe d'Égypte, s'en est pris à Hossam Hassan, l'actuel sélectionneur des Pharaons, après ses déclarations au sujet de Mohamed El Shenawy, le gardien de but d'Al Ahly.

Hossam Hassan fait l'objet de vives critiques après avoir évoqué Mohamed El Shenawy, actuellement absent de la liste des Pharaons.

Hossam Hassan a affirmé qu'il avait déjà convoqué Mohamed El Shenawy, lors de périodes précédentes avec la sélection, bien qu'il fût considéré comme « fini » avec son club d'Al Ahly.

Mido a écrit, via son compte sur le réseau X : « Les déclarations de Hossam Hassan comportent une grande dose de narcissisme et laissent transparaître le sentiment qu'il est supérieur à tous les entraîneurs de clubs, à commencer par ses propos sur le repositionnement de Mohamed Salah dans l'axe du terrain, en passant par ses paroles concernant le retour de El Shenawy à son meilleur niveau, jusqu'à minimiser le rôle du staff médical d'Al Ahly, en considérant qu'il n'avait pas été capable de remettre en état Imam Ashour, et que son intégration à la sélection avait été la raison de son sauvetage. »

Mido a poursuivi : « Les choses ne se sont pas arrêtées là, elles sont allées jusqu'à dévaloriser les joueurs du championnat égyptien, alors qu'ils représentent le pilier fondamental et l'élément principal des victoires de l'équipe d'Égypte tout au long de son histoire. »

La légende du Zamalek a insisté : « Nous sommes entrés dans une phase dangereuse, où le sélectionneur est devenu la cause d'une grande polémique et d'une grande confusion autour de l'équipe, et où il place les responsables dans une situation embarrassante, en particulier avant un match important pour les Pharaons. »

Il a expliqué : « Ici, nous ne parlons pas de la vie privée de l'entraîneur ou des problèmes qu'il traverse, mais de sa manière de gérer les situations, qui me le fait apparaître comme un entraîneur dispersé et sous une forte pression, qui explose à la moindre question simple des journalistes. »

Il a affirmé : « Ce dont nous parlons, c'est de la perte de toute véritable chance de développer l'équipe d'Égypte sous la direction de Hossam Hassan. C'est pourquoi les responsables doivent intervenir et adopter une position claire, car ce qui se passe ne peut être ignoré ni traité comme s'il s'agissait de quelque chose de normal. »

Il a souligné : « Les dommages résultant de la personnalité de l'entraîneur et de sa manière de s'exprimer sont devenus, selon moi, bien plus importants que le bénéfice qu'en retire l'équipe d'Égypte. »

Il a conclu : « Le public d'Al Ahly est en colère, le public du Zamalek est triste, et au moment où le public commençait enfin à se rassembler de nouveau autour de la sélection, on constate que ces déclarations contribuent, pour la millionième fois, à éloigner les supporters de leur équipe nationale en raison du manque d'équilibre dans les propos du sélectionneur. »