Après les inquiétudes du Barça : un message indirect d'Ancelotti à Flick

Le Barça a reçu un signal positif du camp de la sélection brésilienne, après que Carlo Ancelotti a décidé de gérer avec prudence l'état physique de Raphinha, dans un contexte de craintes grandissantes au sein du club catalan de voir son attaquant victime de surmenage, en raison de l'accumulation des matches et des déplacements internationaux.

Selon ce qu'a rapporté le journal catalan « Sport », citant le site brésilien « Globo Esporte », Raphinha n'a pas pris part au premier entraînement de la sélection brésilienne ce mardi à Singapour, après avoir rejoint le rassemblement le jour même. Il s'est contenté de séances en salle de musculation, sans fouler le terrain avec ses coéquipiers.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan préventif mis en place par le staff technique du Brésil, dans le but de contrôler les charges physiques des joueurs et de leur éviter d'éventuels problèmes de santé. La mesure ne s'est pas limitée à la star du Barça, puisqu'elle a également concerné Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães et Vanderson, qui ont été dispensés de la première séance d'entraînement.

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Les craintes de Flick trouvent un écho dans le camp du Brésil

L'état physique de Raphinha revêt une importance particulière au sein du Barça, lui qui est devenu l'un des éléments essentiels du dispositif de l'entraîneur allemand Hansi Flick, lequel avait déjà exprimé son inquiétude face à la multiplication des déplacements internationaux et à l'accumulation des efforts physiques de ses joueurs.

Les craintes de Flick se sont accentuées après les problèmes musculaires dont a souffert la star brésilienne lors de la dernière trêve internationale, ce qui a poussé l'entraîneur allemand à réclamer une meilleure gestion de son temps de jeu, afin d'éviter que le scénario ne se reproduise.

Flick avait révélé précédemment qu'il avait évoqué la question avec Deco, le directeur sportif du Barça, en déclarant : « J'ai parlé avec Deco, et je serais ravi si nous pouvions réduire son temps de jeu. »

La sélection brésilienne se prépare à disputer deux matches amicaux face au Japon et à Singapour, avec la volonté de restaurer progressivement la condition physique de tous les joueurs internationaux.

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