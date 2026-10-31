Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter le Deportivo Alavés, reçu ce samedi soir, lors de la 11e journée de Liga.

Le Barça aspire à renouer avec la victoire en Liga, après avoir chuté lors de la dernière journée face à son rival traditionnel, le Real Madrid, sur le score de 2-1.

Le quotidien Sport a indiqué que la composition du Barça révélait une révolution totale après les défaites de l'équipe face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Flick a titularisé le Néerlandais Frenkie de Jong pour la première fois cette saison, le joueur n'ayant plus figuré dans le onze de départ depuis le 22 février dernier.

De Jong formera la charnière centrale aux côtés de Pau Cubarsí, à un poste qu'il a déjà occupé sous la houlette de Ronald Koeman, ainsi que lors de sa précédente période à l'Ajax.

L'entraîneur allemand a ainsi aligné une défense de fortune, composée de Bryan Fariñas, Frenkie de Jong, João Cancelo et Pau Cubarsí.

Pour Fariñas, il s'agira de sa toute première apparition avec l'équipe première du Barça, et il occupera le poste de latéral droit, un poste que Flick avait déjà testé avec lui lors de la préparation de la saison actuelle, l'été dernier.

Voici la composition du Barça :

Gardien : Joan García

Défense : Pau Cubarsí – Frenkie de Jong – Bryan Fariñas – João Cancelo

Milieu : Fermín López – Pedri – Rodri

Attaque : Lamine Yamal – Karim Adeyemi – Raphinha