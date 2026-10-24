Lamine Yamal se prépare à disputer une rencontre exceptionnelle face au Real Madrid, dans un Clasico qui revêt un caractère particulier pour la jeune star du Barça, qui aspire à conduire son équipe vers un coup d'éclat contre son rival de toujours et à réduire l'écart qui les sépare, lors de sa première apparition face au club madrilène au Camp Nou, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

Rien ne motive davantage Yamal qu'une rencontre face au Real Madrid, lui qui avait déjà exprimé son enthousiasme pour ce match lors d'un entretien avec Jorge Valdano. Il ambitionne par ailleurs de confirmer son rang parmi les plus grandes stars du monde, au moment où l'on attend l'annonce du lauréat du Ballon d'Or à Londres.

Mais le chemin vers la gloire passe d'abord par un test difficile, celui d'affronter le Real Madrid, qui devance le Barça de six points, dans un match qui sera le premier de Yamal face à l'entraîneur José Mourinho, connu pour ses méthodes tactiques visant à limiter la dangerosité des stars adverses.

La rencontre revêt une importance supplémentaire pour l'ailier espagnol, qui avait manqué les célébrations du titre de Liga remporté par le Barça en mai dernier, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche contractée face au Celta Vigo.

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Malgré son absence, il a vécu les moments du sacre depuis les tribunes, célébré le but de Ferran Torres et exprimé sa joie après le superbe coup franc exécuté par Marcus Rashford, avant de voir ses coéquipiers soulever le trophée.

Ce fut le troisième titre de Liga de Yamal à l'âge de dix-huit ans, après avoir joué un rôle majeur dans la supériorité du Barça sur le Real Madrid durant la saison, poursuivant ainsi la construction d'un palmarès remarquable de réalisations et de titres, malgré son jeune âge.

Outre ses deux titres de Liga, le palmarès de Yamal compte une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne, ainsi qu'un titre européen et une Coupe du monde, dans une carrière à l'ascension fulgurante qui a fait de lui l'une des figures de proue du Barça, lequel a réussi à imposer sa supériorité sur le Real Madrid, contrairement aux pronostics qui avaient accompagné l'arrivée de Hansi Flick au club rival madrilène.

Au niveau du Clasico, Yamal a signé cinq victoires pour quatre défaites, inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. La finale de la Coupe du Roi 2025 a constitué l'un de ses temps forts face au Real Madrid, dans une série au cours de laquelle le Barça s'est imposé dans trois de quatre confrontations.

Son parcours n'a pas été exempt de moments de frustration : il n'a disputé que 24 minutes de la finale de la Supercoupe d'Espagne 2024 et a été privé de son premier but au stade Santiago Bernabéu, le ballon qu'il avait frappé n'ayant pas été validé, avant de réagir avec force en octobre de la même année, lorsqu'il a conduit le Barça à une victoire écrasante sur le score de 4-0 et marqué un but somptueux ayant suscité des réactions racistes dans les tribunes du stade.

Depuis cette soirée, Yamal a continué d'écrire de nouveaux chapitres dans sa rivalité avec le Real Madrid, jusqu'à la défaite du Barça au stade Santiago Bernabéu il y a un an, après que ses déclarations polémiques au sujet de l'adversaire, lorsqu'il a lancé « Ils volent, ils se plaignent », eurent provoqué une vague de critiques.

Il semble que la jeune star tienne désormais davantage à laisser la réponse se jouer sur le terrain, elle qui a manqué la journée médiatique du Barça devant les chaînes diffuseuses, préférant se concentrer sur la préparation de la rencontre à venir.

Désormais, Yamal se retrouve devant une nouvelle occasion de prouver sa capacité à mener le Barça lors des plus grands rendez-vous, non seulement pour réduire l'écart avec le Real Madrid, mais aussi pour renforcer ses chances dans la course aux distinctions individuelles et faire de cette soirée de Clasico au Camp Nou une nouvelle étape de son parcours exceptionnel.