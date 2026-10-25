Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, le Portugais Bruno Fernandes, du onze de départ de l'équipe face à Bournemouth, laissant le capitaine de Manchester United sur le banc des remplaçants pour la première fois depuis environ cinq ans, et ce quelques jours seulement après avoir critiqué publiquement la méthode de l'entraîneur.

Ces informations proviennent du quotidien britannique « Daily Mail », qui a indiqué que Carrick avait pris une décision tranchée en écartant son capitaine habituel du onze de départ, à la suite de la lourde défaite concédée par Manchester United sur le score de 4-1 à l'extérieur face à Côme en Ligue des champions.

Bruno Fernandes est habituellement le premier nom inscrit sur le onze de départ de Manchester United, et il quitte rarement le terrain au cours des matches ; son exclusion du onze de départ constitue donc une situation inhabituelle.

Cette décision marque la première fois que Fernandes est écarté du onze de départ pour des raisons sans lien avec sa condition physique, depuis que Carrick avait pris la même décision en l'écartant face à Villarreal en novembre 2021.

Carrick avait besoin d'asseoir son autorité en tant qu'entraîneur de l'équipe, au regard des critiques publiques adressées par Fernandes à propos de l'approche tactique lors du match face à Côme, un épisode qui ne pouvait pas rester impuni.

Lors d'une conférence de presse marquée par le défi, vendredi, Carrick a insisté sur le fait que personne n'est plus grand que le club, affirmant que l'intérêt de l'équipe passe avant tout.

Carrick a déclaré : « Ce qui compte le plus pour moi, c'est l'équipe, avant toute autre chose. Je ferai toujours ce qui sert l'intérêt du club. »

Fernandes, habituellement connu pour choisir ses mots avec soin lors de ses déclarations aux médias, avait adressé de vives critiques au staff technique après la défaite face à Côme.

Le capitaine de Manchester United avait déclaré : « C'était une décision du staff technique de ne pas presser l'adversaire homme à homme, de laisser parfois certains espaces derrière nous, et d'essayer de récupérer le ballon dès le premier instant, ou d'attendre l'adversaire et de lui laisser le ballon. »

Il a ajouté : « Mais quand on laisse à ces équipes le ballon plus que de raison, elles prennent confiance et disposent d'un grand nombre de joueurs derrière le ballon, ce qui vous oblige à beaucoup courir et provoque la frustration des joueurs. Et lorsque vous finissez par récupérer le ballon, les jambes et les esprits sont moins capables d'exécuter ce qui est demandé. »



