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La direction sportive du FC Barcelone étudie la possibilité de recruter deux défenseurs, en raison des problèmes physiques de plusieurs titulaires qui limitent les options à la disposition de l'entraîneur Hansi Flick.

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Selon le quotidien Sport, Flick a fait savoir à la direction sportive du Barça qu'il était nécessaire de renforcer la défense lors du mercato d'hiver, avec deux recrues.

Flick souhaite s'attacher les services d'un défenseur central et d'un latéral gauche, la seconde opération restant liée à un éventuel départ d'Alejandro Balde.

Le club catalan occupe la tête de la Liga avec 33 points, après avoir remporté 11 victoires en 12 journées, et compte 3 points d'avance sur le Real Madrid et 5 sur l'Atlético de Madrid.

Mais la saison a aussi été marquée par quelques coups durs. Le Barça s'est incliné face au Paris Saint-Germain sur le score de 2-4 en France, en Ligue des champions, avant de chuter au Camp Nou lors du Clásico (1-2).

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Le club catalan a ensuite renoué avec la victoire en balayant le Deportivo Alavés et Aston Villa, puis en s'imposant face à l'Atlético de Madrid au Metropolitano (2-1).

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Le problème réside dans l'accumulation des blessures. Andreas Christensen est absent depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure musculaire, et sa capacité à offrir les garanties nécessaires est désormais mise en doute, tant ses blessures se succèdent, ce qui en fait une source d'inquiétude permanente pour Flick.

Eric Garcia et Jules Koundé sont eux aussi passés par l'infirmerie, tandis que le jeune Xavi Espart, qui avait réussi à se faire une place au poste de latéral, s'est blessé à la cheville lors du Clásico et ne fera pas son retour sur les terrains avant la mi-décembre.

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Toutes ces circonstances ont laissé Hansi Flick avec un nombre très limité d'options en défense, qui se résument essentiellement à Pau Cubarsí, Gerard Martín et João Cancelo.

Dans ce contexte, le technicien allemand souhaite recruter un défenseur central expérimenté et doté d'une forte personnalité, ainsi qu'un latéral gauche fiable.

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L'arrivée d'un latéral gauche dépend de la situation d'Alejandro Balde. Le produit du centre de formation du club n'a disputé qu'environ 125 minutes lors des 16 premiers matchs officiels de la saison, et son avenir au sein de l'effectif reste incertain.

Son départ en janvier prochain permettrait de libérer de la marge sous le plafond salarial ainsi qu'une place dans l'effectif pour recruter son remplaçant.

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Deco, directeur sportif du club, a reconnu mercredi dernier que le Barça était ouvert à l'idée de recruter un défenseur lors du mercato d'hiver en janvier.

Il a admis que l'accumulation des blessures sortait de l'ordinaire, alors qu'il avait auparavant défendu la situation de l'arrière-garde, assurant qu'elle était bien couverte.

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Il a également affirmé que le club ne cherchait pas à vendre Balde, sauf si le joueur lui-même demandait à partir.

Les règles du fair-play financier restent le principal obstacle à la concrétisation de ces opérations. Une éventuelle vente de Balde, ou la levée par Liverpool de l'option d'achat de Ronald Araujo, pourrait contribuer à dégager les fonds nécessaires pour mener à bien ces mouvements.