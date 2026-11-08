Après les chocs de Paris et du Real, Flick adresse un message cinglant aux sceptiques du Barça !

Flick a répondu aux interrogations concernant la capacité du Barça à répondre présent lors des grands rendez-vous, en déclarant : « Je crois en mon équipe, j'en suis convaincu à 100 %, ainsi qu'en l'idée de la manière dont nous voulons jouer au football. »

Flick a expliqué que le Barça n'avait pas affiché l'intensité requise en début de rencontre face à l'Atlético Madrid, soulignant que l'équipe adverse avait été plus présente dans les duels et les situations individuelles, ce qui a donné l'avantage aux hôtes dans les premières minutes.

Il a déclaré : « Pour moi, cela tient à l'intensité que nous avons sur le terrain, et elle n'était pas là au début. On avait le sentiment que l'Atlético était davantage impliqué dans le match, plus présent dans les situations d'un joueur contre un joueur et dans les duels, alors que nous ne l'étions pas. »

Il a ajouté que le retour du Barça dans le match et l'égalisation avant la fin de la première période avaient été deux facteurs importants dans le changement de physionomie de la rencontre, assurant que son équipe avait imposé sa domination après la pause et était parvenue à livrer la prestation à laquelle il aspirait.

Flick a qualifié la victoire face à l'Atlético de cruciale, précisant que son équipe n'avait pas affiché le niveau attendu en première période, mais s'était considérablement améliorée en seconde mi-temps et avait réussi à en maîtriser le déroulement, faisant du succès une issue méritée selon lui.

Le technicien allemand a évoqué la participation de Frenkie de Jong au poste d'arrière droit, révélant que le joueur s'était dit prêt à occuper ce poste si l'équipe en avait besoin, après en avoir discuté avec lui avant le dernier match.

Flick a précisé que le plan prévoyait que de Jong joue 50 minutes sur le côté droit, avant d'être remplacé lorsque Baldé ressentirait la fatigue, soulignant que les choses s'étaient déroulées conformément au schéma établi et qu'il considérait la décision comme juste.

Flick a conclu ses propos en affirmant que le Barça continuerait à travailler selon sa philosophie, en s'appuyant sur la qualité de ses joueurs et sur sa confiance en leur capacité à appliquer le style de jeu qu'il cherche à ancrer, dans un message qui reflète son attachement à son projet malgré les critiques ayant suivi les défaites face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain.