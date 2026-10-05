Kylian Mbappé a suscité une vive polémique durant la trêve internationale, se plaçant ainsi sous le feu des projecteurs des supporters du Real Madrid, au milieu d'interrogations grandissantes au sujet de certains de ses récents comportements. Tous les regards se tournent désormais vers la position de la star française et sur la question de savoir s'il a quelque chose à dire à propos de ce qui se raconte autour de lui.

Mbappé a été victime d'une blessure avec l'équipe de France face à la Turquie en Ligue des nations, puis il est rentré à Madrid, mais il est reparti à nouveau pour prendre quelques jours de repos, ce qui a provoqué le mécontentement et les critiques d'une partie des supporters du Real.

Le joueur français n'a pas répondu à ces critiques, jusqu'à présent. Mais Mbappé a réagi à une information diffusée par Radio Marca, dans laquelle le journaliste Javier Tinto affirmait que l'attaquant français était en colère contre le Real Madrid.

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Tinto a expliqué : « Durant la semaine du derby, Mbappé a demandé au club de faire un effort et de mener une campagne en faveur de sa victoire au Ballon d'Or, car c'est cela qui compte pour lui. Le club n'a pas donné suite. Maintenant, je comprends l'attitude de Mbappé sur le terrain pendant ce derby. Il était en colère. »

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Tinto a ajouté : « Ensuite, apparemment, il a demandé la même chose à Zidane. Et bien sûr, Zidane ne peut pas faire cela, car Dembélé est aussi concerné par ce sujet, et de là, tout ce qui s'est passé était regrettable. »

Mbappé n'a pas hésité à répondre à ces propos. Il l'a fait via son compte Instagram, en commentant la publication qui relayait les déclarations de Radio Marca à son sujet.

Selon ce qu'a publié le journal Mundo Deportivo lundi, Mbappé a écrit une réponse ironique sous la publication des déclarations de Tinto, en lançant : « Oui, bon, oui, et je me suis fâché avec (la sœur de ma grand-mère) aussi », en accompagnant sa réponse d'émojis représentant des visages hilares.

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