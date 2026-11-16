Après le septième coup dur, la star du Barça, une « véritable énigme » au sein de la sélection espagnole

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Pedri, la star du FC Barcelone, n'a été titulaire que lors de deux des neuf derniers matchs de la sélection espagnole, mais il a livré une prestation excellente à chaque fois qu'il a joué.

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Selon le journal Sport, dans un article qui lui est consacré, Pedri occupe un rôle inhabituel pour un joueur de son calibre et de son statut au sein de la sélection espagnole.

Il est en effet devenu un remplaçant décisif, un rôle qu'il remplit à la perfection, mais son absence du onze de départ de l'Espagne reste frappante. C'est ce qui s'est produit face à l'Angleterre.

« J'ai préféré Fabián Ruiz pour cette rencontre », a déclaré Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, sur un ton trahissant un certain agacement face à la question qui lui était posée en conférence de presse.

Le technicien avait laissé entendre ce choix la veille, mais en réalité, Fabián a été affecté par la fatigue accumulée face à la Tchéquie, et l'entrejeu a manqué d'un joueur doté des qualités de Pedri, de sa maîtrise du ballon et de sa capacité à créer le jeu.

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L'entrée de Pedri en seconde période l'a clairement démontré. Le sélectionneur a corrigé son plan initial et, avec Pedri et Fermín sur le terrain, l'Espagne a affiché un meilleur visage, notamment dans son entente avec Lamine Yamal.

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De même, la présence de Pedro Porro au poste de latéral a davantage profité à Pedri, compte tenu de leur complicité exceptionnelle sur le terrain. Il n'est donc pas surprenant que le club catalan cherche à recruter le joueur de Tottenham la saison prochaine.

Pedri a perdu sa place de titulaire en quart de finale de la Coupe du monde 2026 et, depuis, ses apparitions sont devenues irrégulières.

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Pour en revenir à Pedri, il n'a été titulaire que lors de deux des neuf derniers matchs de la sélection espagnole. Il est sorti du onze pendant la Coupe du monde, face à la Belgique, lorsque Dani Olmo a pris sa place.

Olmo est un autre joueur au grand talent, et Pedri a dû se contenter d'entrer en seconde période contre la Belgique et la France, et surtout contre l'Argentine en finale, où l'on a retrouvé le joueur exceptionnel que l'on connaît.

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Jusqu'à présent, De la Fuente n'est pas parvenu à trouver le rôle adéquat pour Pedri dans son système tactique. Il préfère l'aligner en meneur de jeu avancé, alors que Pedri a prouvé avec Barcelone qu'il pouvait évoluer parfaitement aux côtés de Rodri.

Au Metropolitano, Pedri a joué dans une position plus reculée, avec un impact évident. Il a même terminé la rencontre en sentinelle unique, en raison des douleurs musculaires ressenties par Zubimendi, et le joueur du Barça a réussi à imposer une maîtrise absolue du ballon, devenant le principal maître du tempo.

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Dans l'édition actuelle de la Ligue des nations, Pedri n'a été titulaire qu'à deux reprises, et sa présence sur le banc lors des deux derniers matchs a suscité beaucoup de surprise, d'autant plus en l'absence de Dani Olmo.

Face à la Tchéquie, l'Espagne a manqué de la qualité de Pedri au milieu de terrain. « Il nous a manqué la maîtrise du ballon », a reconnu De la Fuente.

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Cette déclaration laissait penser que Pedri débuterait face à l'Angleterre au Metropolitano, mais le sélectionneur a préféré aligner un joueur doté d'une grande puissance physique, justifiant ce choix par le gabarit des joueurs anglais.

Or, la puissance physique n'est pas ce qui fait la différence en faveur de l'Espagne : ce sont le talent et la technique. Il a aligné Merino et Pubill pour renforcer l'équipe dans le jeu aérien et les duels, mais le plan n'a pas donné les résultats escomptés.

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« L'Espagne a besoin de Pedri. C'est un joueur capable de faire la différence, même s'il évolue dans une position plus avancée qu'à Barcelone », affirme Sport.

Il est difficile d'imaginer De la Fuente renoncer à la paire de milieux défensifs la plus solide de son système, composée de Rodri ou de Zubimendi aux côtés de Fabián Ruiz.

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Pedri a prouvé, sans l'ombre d'un doute, sa capacité à évoluer à ce poste, à la base de la construction du jeu, mais le sélectionneur n'est pas totalement convaincu à l'idée de l'utiliser dans ce rôle.

La meilleure nouvelle pour Barcelone, c'est que le joueur reviendra sans fatigue liée à un temps de jeu excessif. Il n'a disputé que 14 minutes contre la Tchéquie, puis 45 minutes supplémentaires face à l'Angleterre.

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Son absence face à la Tchéquie aurait pu s'expliquer par la fatigue accumulée après 90 minutes éprouvantes contre l'Atlético de Madrid, mais sa non-titularisation face à l'Angleterre relevait d'un choix tactique.

Quoi qu'il en soit, Pedri a fait preuve d'un grand professionnalisme. Il n'a montré aucun mécontentement, n'a ni protesté ni râlé, et est resté aux côtés de ses coéquipiers, au sein de la famille que le sélectionneur Luis de la Fuente a su bâtir, car c'est un joueur exceptionnel qui mérite un rôle plus important et un temps de jeu plus décisif.