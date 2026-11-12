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L'Angleterre a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations, après sa victoire face à son hôte la Croatie sur le score de 2-1, au stade de Wembley, jeudi soir.

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Morgan Rogers a inscrit le but de l'ouverture du score en faveur des Anglais à la 24e minute, avant l'égalisation de la Croatie à la 59e minute par l'intermédiaire de Petar Sucic.

L'Angleterre a obtenu un penalty à la 64e minute, transformé avec succès par le capitaine Harry Kane, portant le total des Anglais à 12 points, avec 3 points d'avance sur l'Espagne, leader du groupe.

De son côté, la sélection croate reste bloquée à 3 points et a échoué à prendre sa revanche après sa défaite à domicile face à l'Angleterre sur le score de 7-0 le mois dernier.

Le journal Mundo Deportivo est revenu sur les temps forts de la rencontre, soulignant que la sélection croate avait bien débuté, jouant pour son honneur après sa lourde défaite 7-0 contre l'Angleterre dans la ville de Rijeka le 3 octobre dernier.

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Mais la sélection des Three Lions a réussi à imposer sa domination sur le cours du jeu, et c'est Morgan Rogers qui a offert à la sélection anglaise, troisième de la Coupe du monde 2026, l'avantage au tableau d'affichage.

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Harry Kane était à l'origine de l'action, après avoir transmis le ballon à Jude Bellingham, qui l'a à son tour servi à Morgan Rogers, et la défense croate n'a pas réussi à empêcher le milieu de terrain de Chelsea d'inscrire le but de l'ouverture du score à la 24e minute.

Anthony Gordon, joueur du Barça, a eu deux bonnes occasions, mais ses deux tirs ont filé loin des buts.

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Les joueurs de l'entraîneur Thomas Tuchel n'ont pas pu accentuer leur avance ; au contraire, Petar Sucic est parvenu à égaliser en profitant d'une erreur de Jarell Quansah, qui tentait de dégager le ballon vers l'arrière. Le but égalisateur est survenu à la 59e minute.

Lors de sa soirée exceptionnelle, Harry Kane a eu le dernier mot, après avoir transformé un penalty consécutif à une faute d'Ivan Smolcic qui a retenu Quansah.

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Après le visionnage de l'action grâce à la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage, l'arbitre central a décidé d'accorder un penalty, que le capitaine de l'Angleterre a transformé avec succès, inscrivant le but de la victoire.

Avec l'entrée en jeu de Luka Modric à partir de la 76e minute, la performance de la sélection croate s'est nettement améliorée, et elle a réussi à se créer quelques occasions qui auraient pu lui permettre d'égaliser, sans toutefois y parvenir.

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Ainsi, la sélection anglaise a assuré sa qualification pour les quarts de finale, avant de se rendre en Espagne dimanche prochain, au stade Metropolitano, où la tête du troisième groupe de la Ligue A sera en jeu.