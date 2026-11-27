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Une rumeur controversée sur l'avenir du Maroc dans le football continental a refait surface deux jours seulement après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. La Fédération royale marocaine de football est intervenue pour mettre fin à la polémique et l'a catégoriquement démentie.

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Ces dernières heures, des comptes et des publications sur les réseaux sociaux ont relayé des affirmations selon lesquelles le Maroc aurait demandé à quitter la Confédération africaine de football (CAF) pour rejoindre l'UEFA et disputer le Championnat d'Europe. Une démarche présentée comme une riposte musclée à la décision d'attribuer la Coupe d'Afrique des nations au Sénégal.

La rumeur ne s'est pas arrêtée là. Certaines publications ont même prétendu que l'UEFA avait rejeté la demande de la Fédération royale marocaine de football, au motif que le Royaume se situe géographiquement sur le continent africain.

Cette version a toutefois été rapidement démentie. Le journaliste nigérian Osasu Obayiuwana, correspondant du journal Guardian, a révélé sur son compte X avoir obtenu un démenti catégorique d'un responsable de la Fédération royale marocaine de football, qui lui a assuré que les informations en circulation étaient « totalement fausses ».

Une vieille rumeur qui refait surface

L'idée d'un passage du Maroc à l'UEFA n'a rien de nouveau. Elle est déjà apparue à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, sans jamais être étayée par la moindre démarche officielle connue du Maroc ou de l'UEFA.

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Bien qu'aucun élément n'indique une initiative marocaine en ce sens, la rumeur actuelle coïncide avec la colère et la frustration exprimées par de nombreux supporters marocains sur les réseaux sociaux après la décision du Tribunal arbitral du sport dans le dossier de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

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Le mécontentement qui a suivi ce verdict semble donc avoir contribué à raviver ce vieux récit, sans que rien n'indique l'existence d'une véritable demande officielle pour quitter la CAF.

Une histoire vraie qui remonte à 1987

Un fait historique bien réel a peut-être favorisé la propagation de cette rumeur, mais il ne concerne ni le football ni l'UEFA.

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En 1987, sous le règne du défunt roi Hassan II, le Maroc avait effectivement déposé une demande d'adhésion à la Communauté économique européenne, qui constituait alors l'ancêtre de l'Union européenne.

Cette demande avait cependant été rejetée au motif que le Maroc n'est pas un pays européen.

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Bien entendu, aucun élément ne permet de relier cet épisode historique à la rumeur qui circule actuellement sur un transfert du Maroc de la CAF vers l'UEFA, d'autant que les deux affaires relèvent de contextes totalement différents.

Un pays peut-il changer de confédération continentale ?

L'appartenance à une confédération continentale n'est pas toujours strictement liée à la situation géographique d'un pays, et certains cas exceptionnels dans le football mondial rendent une telle idée envisageable sur le principe.

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Israël, par exemple, se situe géographiquement en Asie, mais est membre de l'UEFA depuis 1994, en raison d'un contexte politique qui compliquait sa participation aux compétitions asiatiques.

L'Australie a, de son côté, quitté la Confédération du football d'Océanie pour rejoindre la Confédération asiatique en 2006, une décision également liée à sa volonté de disputer des compétitions plus relevées.

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La situation du Maroc diffère toutefois de ces deux cas : le Royaume est un membre actif et solidement établi du football africain, et occupe une place de premier plan au sein de la CAF, tant sur le plan sportif qu'institutionnel.

Par conséquent, rien dans les informations disponibles à ce jour n'indique que le Maroc envisage de changer de confédération continentale. La Fédération royale marocaine de football a d'ailleurs explicitement démenti les rumeurs à ce sujet.

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Cap sur la Coupe d'Afrique des nations 2027

Loin des rumeurs, l'objectif sportif de la sélection marocaine reste clair : continuer à rivaliser sur le continent et tenter de remporter la Coupe d'Afrique des nations pour la deuxième fois de son histoire.

Le dernier sacre du Maroc dans la compétition remonte à 1976. L'attention se porte désormais sur la prochaine édition, où les Lions de l'Atlas espèrent décrocher le titre sur le terrain, loin de la polémique suscitée par la décision du TAS et des rumeurs qui l'ont suivie.