La Confédération africaine de football (CAF) a fait connaître sa position officielle sur la décision historique rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a désigné le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025 aux dépens du Maroc, après près de 10 mois de polémique.
La CAF a affirmé respecter la décision du tribunal sportif, précisant qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour appliquer ce jugement.
Voici ce qu'indique le premier communiqué de la CAF en réaction à la décision rendue ce mardi :
« Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché la polémique autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, en rendant aujourd'hui sa décision définitive dans le litige opposant la Fédération sénégalaise de football à la Fédération royale marocaine de football, confirmant le sacre du Sénégal.
Le tribunal a annoncé l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) rendue le 17 mars 2026, tout en confirmant la décision du jury disciplinaire rendue le 11 février 2026.
Sur la base de la décision du TAS, le Sénégal a été officiellement déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.
Le litige était né des événements survenus lors de la finale, avant d'être porté devant le Tribunal arbitral du sport, chargé de trancher l'affaire entre les fédérations sénégalaise et marocaine.
La Confédération africaine de football affirme respecter la décision du TAS et précise qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour appliquer le jugement.
Le tribunal sportif a ainsi mis un terme au litige portant sur l'identité du vainqueur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations, en confirmant le sacre du Sénégal. »
Qu'avait déclaré Motsepe avant la décision ?
Le communiqué de la CAF vient confirmer la position de son président, Patrice Motsepe, qui avait annoncé lundi dernier qu'il respecterait la décision, quel que soit le vainqueur du titre.
Motsepe s'était engagé à respecter le jugement du Tribunal arbitral du sport, une évolution qui met fin à une crise juridique ayant duré près de 10 mois et suscité une vive polémique sur le continent africain.
Motsepe a réaffirmé l'engagement de la Confédération africaine à appliquer la décision du Tribunal arbitral du sport, quelle qu'en soit l'issue, lors de la cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre la CAF et une entreprise, en Afrique du Sud.
Le président de l'instance continentale a insisté sur la nécessité de préserver l'intégrité, la crédibilité et le respect des règles dans la gestion du football africain.
Pourquoi la décision a-t-elle donné raison au Sénégal ?
Dans les motifs de sa décision, selon le communiqué officiel publié aujourd'hui, le tribunal a expliqué que l'arbitre, en sifflant la reprise du jeu à la 109e minute, avait estimé que les conditions pour poursuivre la rencontre étaient réunies, après le retour des deux équipes sur la pelouse et leur volonté commune de reprendre le jeu.
Par conséquent, la formation arbitrale a estimé que les effets de la décision de l'arbitre se limitaient au terrain, et que cette décision relevait donc du « principe des décisions prises sur le terrain ».
Le tribunal a considéré que les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations ne s'appliquaient pas à ce cas, expliquant qu'ils visent uniquement à déterminer le résultat d'un match lorsque le comportement d'une équipe pousse l'arbitre à y mettre fin définitivement.
La formation a ainsi conclu que l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit en décidant de reprendre la rencontre, ce qui a fait tomber le fondement de la décision qui avait attribué la victoire en finale au Maroc.
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Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.
Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.
Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.
Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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