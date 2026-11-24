Partager Suivez GOAL sur Google

La Confédération africaine de football (CAF) a fait connaître sa position officielle sur la décision historique rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a désigné le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025 aux dépens du Maroc, après près de 10 mois de polémique.

Publicité

La CAF a affirmé respecter la décision du tribunal sportif, précisant qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour appliquer ce jugement.

Voici ce qu'indique le premier communiqué de la CAF en réaction à la décision rendue ce mardi :

« Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché la polémique autour de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, en rendant aujourd'hui sa décision définitive dans le litige opposant la Fédération sénégalaise de football à la Fédération royale marocaine de football, confirmant le sacre du Sénégal.

Le tribunal a annoncé l'annulation de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) rendue le 17 mars 2026, tout en confirmant la décision du jury disciplinaire rendue le 11 février 2026.

Sur la base de la décision du TAS, le Sénégal a été officiellement déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

Publicité Publicité

Le litige était né des événements survenus lors de la finale, avant d'être porté devant le Tribunal arbitral du sport, chargé de trancher l'affaire entre les fédérations sénégalaise et marocaine.

Related Topics

La Confédération africaine de football affirme respecter la décision du TAS et précise qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour appliquer le jugement.

Le tribunal sportif a ainsi mis un terme au litige portant sur l'identité du vainqueur de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations, en confirmant le sacre du Sénégal. »

Publicité

Qu'avait déclaré Motsepe avant la décision ?

Le communiqué de la CAF vient confirmer la position de son président, Patrice Motsepe, qui avait annoncé lundi dernier qu'il respecterait la décision, quel que soit le vainqueur du titre.

Motsepe s'était engagé à respecter le jugement du Tribunal arbitral du sport, une évolution qui met fin à une crise juridique ayant duré près de 10 mois et suscité une vive polémique sur le continent africain.

Publicité

Motsepe a réaffirmé l'engagement de la Confédération africaine à appliquer la décision du Tribunal arbitral du sport, quelle qu'en soit l'issue, lors de la cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre la CAF et une entreprise, en Afrique du Sud.

Le président de l'instance continentale a insisté sur la nécessité de préserver l'intégrité, la crédibilité et le respect des règles dans la gestion du football africain.

Publicité

Pourquoi la décision a-t-elle donné raison au Sénégal ?

Dans les motifs de sa décision, selon le communiqué officiel publié aujourd'hui, le tribunal a expliqué que l'arbitre, en sifflant la reprise du jeu à la 109e minute, avait estimé que les conditions pour poursuivre la rencontre étaient réunies, après le retour des deux équipes sur la pelouse et leur volonté commune de reprendre le jeu.

Par conséquent, la formation arbitrale a estimé que les effets de la décision de l'arbitre se limitaient au terrain, et que cette décision relevait donc du « principe des décisions prises sur le terrain ».

Publicité

Le tribunal a considéré que les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations ne s'appliquaient pas à ce cas, expliquant qu'ils visent uniquement à déterminer le résultat d'un match lorsque le comportement d'une équipe pousse l'arbitre à y mettre fin définitivement.

La formation a ainsi conclu que l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit en décidant de reprendre la rencontre, ce qui a fait tomber le fondement de la décision qui avait attribué la victoire en finale au Maroc.