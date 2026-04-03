Après le renvoi de Diaby, Conceição dévoile les raisons du chaos au sein de la fédération

Le Portugais Sérgio Conceição, entraîneur de l'Ittihad de Djeddah, est confronté à un défi de taille cette saison en raison du désordre manifeste qui règne au sein de son équipe, ses joueurs ayant écopé de plusieurs cartons rouges, dont le dernier en date a été infligé à l'ailier français Moussa Diaby lors du match contre Al-Hazm vendredi soir dans le cadre du championnat professionnel Roshen.

Ces incidents ont accru la pression sur le staff technique et ont affecté la stabilité de l'équipe sur le terrain, ce qui place Conceição devant la tâche difficile de rétablir la discipline et de contenir la crise avant les prochaines journées décisives.

« Je ne veux pas que nous jouions en infériorité numérique. Lors de certains matchs, nous avons eu la chance d’obtenir un résultat positif malgré l’expulsion, mais je ne demande pas aux joueurs de commettre de telles fautes. Je suis contre les interventions violentes, et nous voulons jouer avec puissance et combativité, sans imprudence », a déclaré Conceição lors de la conférence de presse d’après-match.

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Conceição a ajouté que la forte pression exercée sur les joueurs, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux et par les critiques des supporters, pouvait pousser certains d’entre eux à prendre de mauvaises décisions qui leur vaudraient des cartons rouges.

Le sélectionneur portugais a souligné que l’équipe s’efforce toujours de maintenir la discipline, tout en continuant à offrir une performance solide et un esprit combatif malgré les conditions difficiles.

Al-Ittihad a subi cette saison 7 expulsions, dont 6 directes, la dernière étant celle de Diaby à la 34e minute de la première mi-temps, après un tacle imprudent sur un joueur d'Al-Hazm.