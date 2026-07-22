Après le renforcement de leur relation... Trump propose la candidature d'Infantino à un poste international de haut niveau

Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, une surprise retentissante concernant le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

Le rapport affirme que Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, souhaite qu'Infantino accède à un poste politique mondial.

À l'approche du départ du Portugais António Guterres, secrétaire général de l'ONU, de son poste en décembre prochain, Trump estime qu'Infantino « est respecté de tous à travers le monde et se rend compte qu'il possède une capacité particulière à unir les gens », selon les propos d'une source bien informée à la Maison-Blanche au journal New York Post.

Infantino, âgé de 56 ans, avocat d'origine suisse, a déjà déclaré qu'il comptait se présenter pour un troisième mandat à la présidence de la FIFA, et n'a pas encore réagi à la proposition évidente de Trump, qui exigerait de lui d'obtenir le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU, puis de l'Assemblée générale.

Paolo Zampolli, envoyé spécial du président américain pour les partenariats mondiaux, a déclaré au journal « Washington Post » que « seul le président Trump est capable d'avoir une idée aussi géniale », à savoir proposer Infantino pour diriger l'ONU.

Il a ajouté qu'Infantino « ferait un travail formidable » et a convenu qu'il est « aimé de tous », laissant entendre qu'il apporterait la même énergie que celle dont il a fait preuve dans le football, à une échelle plus grande.

Zampolli a souligné qu'il existe « une certaine similitude » entre les rôles de président de la Fédération internationale de football (FIFA) et de secrétaire général de l'ONU.

Toutefois, pour que ce scénario se réalise, Infantino devra également surmonter la concurrence de personnalités telles que l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Argentin Rafael Grossi.

Le faire signifierait également une baisse importante de son salaire : le salaire annuel actuel d'Infantino à la FIFA s'élève à environ 6 millions de dollars, qui tomberait à seulement 418 000 dollars en tant que secrétaire général.

La relation entre Trump et Infantino s'est renforcée au cours des étapes de préparation de la Coupe du monde, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui s'est achevée dimanche dernier.

Trump s'est joint au président de la Fédération internationale pour remettre les médailles d'or et le trophée aux joueurs espagnols victorieux, montant même sur le podium des vainqueurs.

Cependant, la manière dont Infantino a géré la Coupe du monde a suscité une large polémique, le responsable ayant été vivement critiqué avant même le début du tournoi en raison de son expansion excessive à 48 équipes et des prix exorbitants des billets, parmi de nombreux autres sujets.

Par la suite, Trump a fait pression sur Infantino pour annuler le carton rouge infligé à la star de la sélection américaine Folarin Balogun, qui l'aurait privé d'un match éliminatoire important contre la Belgique.

La décision de la FIFA d'autoriser Balogun à jouer en suspendant sa sanction allait à l'encontre de tous les précédents et a suscité une large colère tout en sapant la confiance en la FIFA. Les États-Unis l'ont malgré tout emporté sur le score de 4-1, tournant en dérision les gestes emblématiques de Trump dans leurs célébrations d'après-match.