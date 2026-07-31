Joan Laporta, le président du Barça, a quitté l'hôpital pour rentrer chez lui après s'être remis d'un trouble du rythme cardiaque qui avait entraîné son hospitalisation pendant plusieurs jours.

Le président du Barça, qui avait annoncé mardi dernier sur les réseaux sociaux le problème de santé dont il avait été victime, a publié un communiqué contenant de nombreux remerciements.

Laporta a déclaré, dans son communiqué : « J'ai déjà obtenu mon autorisation de sortie ! Je suis sur le chemin de la maison !!! ».

Il a ajouté : « Je réitère mes remerciements à tous les médecins, femmes et hommes, aux infirmiers et infirmières des différents services de l'hôpital de Barcelone, comme les urgences, les soins intensifs, le laboratoire, l'anesthésie, la cardiologie, la radiologie, l'endoscopie et autres, ainsi qu'à tout le personnel de santé, les aides-soignants et le personnel d'entretien. »

Il a poursuivi : « Je voudrais adresser un remerciement particulier aux docteures Calizaya, Romera et Arbizu pour les soins médicaux et humains qu'elles m'ont prodigués, et tout particulièrement au docteur Xavier Sanz, l'excellent médecin interniste et notre référence lorsque nous faisons face à des problèmes de santé au FC Barcelone. »

Il a continué : « Mes remerciements vont également à la docteure Paula Saludes, la directrice médicale de l'hôpital de Barcelone, pour son suivi et son information constante à tout moment, et pour nous avoir informés avec précision de tout ce que l'hôpital s'apprêtait à faire concernant ce cas précis, toujours dans le respect de la confidentialité que ces situations exigent. L'organisation de l'hôpital de Barcelone ainsi que la prise en charge médicale et humaine représentent un modèle à suivre. »

Il a conclu : « Enfin, je saisis cette occasion pour souligner la valeur de la convention de soins que nous avons renouvelée entre le FC Barcelone et l'organisation "Asistencia Sanitaria", en tant que partenaire médical officiel du club, qui garantit la meilleure qualité et l'excellence médicale à tous nos joueurs et joueuses professionnels. »