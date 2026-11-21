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L'arbitre Cordero Vega a dirigé samedi soir la rencontre entre le Real Madrid et le Celta Vigo, remportée 2-1 par le club merengue au stade Santiago Bernabéu, lors de la 13e journée de Liga.

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Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les décisions arbitrales controversées, a attribué une note positive à l'arbitre Cordero Vega : 7 sur 10.

Selon Archivo VAR, Cordero Vega a livré un arbitrage convaincant, son niveau s'étant progressivement amélioré au fil de la rencontre, après quelques petites erreurs commises dans les premières minutes en raison d'une certaine indulgence sur plusieurs situations.

Certes, ces erreurs étaient mineures, mais la plus importante est survenue, de manière intéressante, sur le penalty qu'il a accordé à juste titre à Kylian Mbappé, retenu par Javi Rodríguez.

Archivo VAR souligne que cette action justifiait très clairement un carton jaune, au point que ne pas le brandir apparaît injustifiable, d'autant que Mbappé était en position de frapper clairement.

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Quant au carton rouge direct, Javi Rodríguez y a échappé en raison de la présence d'un défenseur à proximité de l'action. Mais le carton jaune était une évidence au regard du règlement, et l'arbitre n'aurait pas dû fermer les yeux, même s'il ne s'agit pas d'une erreur grave ni déterminante pour le résultat du match.

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Les actions litigieuses

La rencontre a été marquée par une action arbitrale controversée, et une autre qui a suscité moins de débat. La plus importante est celle évoquée plus haut, lorsque Javi Rodríguez a perdu le marquage de Mbappé et a saisi le poignet de l'attaquant français alors qu'il s'apprêtait à frapper.

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Si l'attaquant français fait partie des joueurs constamment soupçonnés de se laisser tomber volontairement dans la surface, sur cette action précise, même si la traction n'était pas très forte, on peut estimer qu'elle a suffi à le déséquilibrer et donc à l'empêcher de frapper.

La seconde action litigieuse est intervenue en deuxième période, lorsque Bernardo Silva a réclamé un penalty sur une action qui ne le méritait absolument pas.

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Le joueur portugais cherchait ostensiblement la chute, et s'est d'ailleurs jeté au sol dès qu'il a senti un contact avec son adversaire. Sur cette action, Cordero Vega s'est montré vigilant et a su gérer la situation correctement.