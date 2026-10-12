Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et le président de la Concacaf, Victor Montagliani, ont exercé une forte pression sur le président de la FIFA, Gianni Infantino, en réclamant la distribution de plus de 2 milliards de dollars des réserves financières de la FIFA aux fédérations membres.

Selon un rapport publié par le journal « The Times », l'UEFA et la Concacaf estiment que la FIFA est en mesure de distribuer plus de deux milliards de dollars entre ses fédérations membres sans vendre ses droits commerciaux liés à la Coupe du monde.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, et le président de la Concacaf, Victor Montagliani, ont proposé de verser 10 millions de dollars à chacune des 211 fédérations nationales membres de la FIFA, ainsi que d'allouer 36 millions de dollars à chacune des six confédérations régionales et 3 millions de dollars aux unions sous-régionales.

Selon leurs calculs, la FIFA conserverait encore 2,6 milliards de dollars de réserves de liquidités après ces versements.

Cette proposition et l'évaluation financière doivent être discutées lors de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, le 15 octobre.

Les dirigeants des confédérations continentales ont reproché au président de la FIFA, Gianni Infantino, de ne pas avoir consulté les membres du Conseil de la FIFA au sujet de son plan de création du projet « FIFA Forward », un mécanisme proposé visant à vendre une part de 20 % des droits commerciaux de la Coupe du monde et d'autres compétitions.

Infantino avait auparavant promis d'accorder un financement supplémentaire aux fédérations membres à condition qu'elles soutiennent son plan.