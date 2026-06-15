Alors que l’intérêt pour le recrutement de l’attaquant argentin Julián Álvarez ne cesse de croître, le directeur sportif de l’Atlético de Madrid, Mateo Alemany, a reçu une invitation d’un responsable du FC Barcelone. En apparence, il s’agit d’une simple convocation à un événement social ; pourtant, les observateurs y voient un signal clair ouvrant la voie à des pourparlers informels entre les deux clubs.

Alimani a en effet été convié au mariage de Joan Soler, ancien dirigeant du FC Barcelone, une invitation que les observateurs interprètent comme un prétexte à des discussions informelles entre les deux clubs.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, qui cite des sources internes fiables, Joan Soler reprendra ses fonctions de directeur du football junior et de membre de la commission sportive le 1^(er) juillet. Avant de reprendre officiellement ses fonctions, il célèbre son mariage cette semaine en présence de plusieurs membres éminents du conseil d’administration présidé par Joan Laporta et de l’équipe sportive dirigée par Deco.

Parmi les invités de marque figurera Mateu Alemany, ancien directeur sportif du club catalan (2021-2023) et qui entretient une amitié étroite avec Soler. Sa présence est d’autant plus significative qu’Alvarez est considéré comme la priorité pour renforcer l’attaque après le départ de Robert Lewandowski, d’autant plus que la piste Anthony Gordon a été écartée.

Si la fête s’annonce conviviale, l’éventualité d’un face-à-face Alemany-Laporta-Deco alimente déjà les spéculations. alors que les négociations entre les deux clubs sont tendues concernant le transfert du joueur argentin de 26 ans. Alvarez souhaite rejoindre Barcelone, mais son contrat avec l’Atlético court jusqu’en 2030, avec une clause libératoire de 500 millions d’euros.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato européen, le Barça a déjà transmis une première offre officielle de 100 millions d’euros par e-mail. L’Atlético Madrid a plusieurs fois démenti en avoir pris connaissance, parlant de « mensonge », mais des sources au sein du Barça confirment l’envoi de cette proposition, ouvrant la voie à d’éventuelles discussions directes en marge de la célébration.

Barcelone cherche à tirer parti de ses réseaux personnels pour faciliter un dossier épineux, tandis que l’Atlético veut maximiser ses gains financiers. Les festivités nuptiales serviront-elles de cadre au « transfert du siècle » de l’été ? Réponse attendue dans les prochains jours.