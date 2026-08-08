Après le choc Vinicius : un seul obstacle entre Arsenal et le « rêve » d'Arteta

Les efforts d'Arsenal pour renforcer son couloir offensif ont reçu un sérieux coup de pouce après qu'une des vedettes de la Serie A s'est dite prête à réclamer un transfert vers le club londonien, à la suite de la décision de Vinícius Júnior de trancher sur son avenir en prolongeant son contrat avec le Real Madrid.

Le site Goal a rapporté, d'après le compte Indy Kaila sur la plateforme X, que Yildiz, 21 ans, souhaite ardemment rejoindre Arsenal cet été et s'apprête à informer les dirigeants de la Juventus de sa volonté définitive de partir pour le nord de Londres.

Malgré la position du joueur, la conclusion de l'opération ne sera pas aisée, la Juventus se montrant ferme sur ses exigences financières élevées, le club italien ayant fixé un montant de 120 millions de livres sterling pour se séparer de sa vedette.

Le désir d'Arsenal de s'attacher les services de Yildiz n'est pas nouveau, le joueur ayant été associé au club anglais à plus d'une reprise, tandis que le journaliste de Sky, Sacha Tavolieri, avait auparavant décrit le joueur turc comme la cible de rêve de l'entraîneur Mikel Arteta.

Le site The Athletic avait indiqué précédemment qu'Arsenal s'était officiellement renseigné sur la possibilité de recruter Yildiz, mais la Juventus avait été catégorique dans sa réponse, affirmant que le joueur n'était pas à vendre.

Toutefois, la position actuelle du joueur pourrait, selon le rapport, changer complètement la donne des négociations, notamment après le dernier développement concernant Vinícius Júnior, qui figurait parmi les principales cibles offensives d'Arsenal avant de signer un nouveau contrat de longue durée avec le Real Madrid cette semaine.

Les chiffres indiquent que Yildiz a réalisé une saison solide avec la Juventus lors de l'exercice 2025-2026, après avoir inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Le joueur a également fait preuve, selon l'analyse du site WhoScored, de niveaux élevés dans le dribble, en plus de bonnes capacités dans la finition des attaques et la création d'occasions, des éléments qui pourraient lui offrir l'opportunité de renforcer la ligne offensive d'Arsenal.

Le rapport estime que Yildiz pourrait constituer un renfort de poids pour l'attaque d'Arsenal, compte tenu de l'instabilité du niveau de Gabriel Martinelli au cours des 12 derniers mois, tandis que le prix fixé par la Juventus demeure le plus grand obstacle à la finalisation de l'opération.

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