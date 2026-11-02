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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Après le choc Sibari : le Bayern Munich tranche sur le mercato hivernal

Mercato
Bundesliga
Bayern Munich
I. Saibari
S. Gnabry
M. Olise
J. Musiala
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Les dirigeants du Bayern Munich, sous la houlette du directeur exécutif chargé des affaires sportives, Max Eberl, doivent prendre une décision importante lors du mercato hivernal, après les blessures qui ont frappé le club bavarois.

Le journal Bild a rapporté que le Bayern Munich est privé des services du quatuor composé d'Ismael Jebari, Serge Gnabry, Luis Diaz et Jamal Musiala, en raison de blessures.

Jebari a en effet subi une rupture des ligaments de la cheville droite et sera absent pendant au moins 3 mois. Gnabry, lui, sera absent pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 semaines, en raison d'une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche.

Luis Diaz souffre quant à lui d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche, tandis que Musiala sera absent après avoir subi une déchirure d'une des fibres musculaires de la cuisse droite.

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03 nov. 2026

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À cela s'ajoutent les doutes qui planent sur la participation de la star Michael Olise, en raison de problèmes au genou droit.

Ainsi, le nombre d'options disponibles dans le secteur offensif du Bayern est devenu extrêmement limité, dans une mesure que l'équipe n'avait pas connue depuis longtemps.

Malgré cela, l'orientation au sein du Bayern Munich est claire : ne pas bouger lors du prochain mercato hivernal.

Le président du conseil d'administration, Jan-Christian Dreesen, a répondu samedi soir à une question concernant la possibilité de recruter de nouveaux joueurs cet hiver, déclarant : « Je ne pense pas. »

Eberl a ajouté, après la confrontation face à Dortmund : « Nous ne savons pas encore ce que révéleront les examens. Luis Diaz reviendra, et Jamal reviendra aussi. Ce n'est pas comme si 5 joueurs allaient être absents pendant une demi-année. »

Ce qu'Eberl veut dire, c'est que les dirigeants du Bayern s'attendent en interne au retour de tous les joueurs offensifs blessés, à l'exception de Jebari, à temps pour la reprise de la compétition après la trêve hivernale, lors du match contre le Borussia Mönchengladbach prévu entre le 8 et le 10 janvier.

Pour cette raison, les dirigeants du club ne voient pas, pour le moment, de nécessité pressante de dépenser de l'argent lors du mercato hivernal, d'autant plus que le marché des transferts en janvier est souvent difficile.

De plus, le Bayern Munich prévoit, selon les informations du journal Bild, de recruter au moins un joueur offensif contre une somme importante durant l'été 2027.

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