La colère est montée au sein du Real Madrid après la défaite 2-1 concédée face à l'Atlético Madrid lors du derby de la capitale, avec des appels de la part des supporters du club et des médias à opérer des changements sur plusieurs dossiers au sein de l'équipe, dans un contexte où l'on estime que l'arrivée de José Mourinho et les nouvelles recrues n'ont pas encore permis de résoudre les problèmes de la saison dernière.

Selon des médias espagnols, les critiques se concentrent sur trois dossiers principaux, au premier rang desquels le niveau de Vinicius Junior, ainsi que l'utilisation de Bernardo Silva et de Carlos Espí, à un moment où l'équipe souffre encore d'un manque de construction du jeu, d'une baisse d'efficacité offensive et d'une absence d'harmonie entre les éléments de la ligne d'attaque.

Vinicius hors des plans ?

Vinicius Junior figure en tête de la liste des noms qui font l'objet de larges critiques à Madrid, après une baisse de son niveau au cours de la dernière période, coïncidant avec la signature d'un nouveau contrat avec le Real Madrid.

Le journal As a indiqué que les voix réclamant d'accorder à Yan Diomandé un rôle de titulaire sur le flanc gauche se multiplient, au vu de la prestation livrée par le joueur ivoirien, tandis que l'idée de reléguer Vinicius sur le banc est désormais fortement évoquée dans le débat des supporters et des médias.

Les revendications ne s'arrêtent pas à Vinicius, puisque As estime que Bernardo Silva devrait obtenir un rôle plus important, notamment lors des grands matches, en tant que l'une des options capables d'apporter davantage de créativité et de création d'occasions au milieu de terrain du Real Madrid.

Les appels à accorder plus de temps de jeu à Carlos Espí se multiplient également, après que le joueur a fait la différence lors de deux matches cette saison, face à l'Espanyol et à Elche, bien que Mourinho ne l'ait pas fait entrer lors de la dernière confrontation contre l'Atlético Madrid.

Cela intervient dans un contexte d'autres interrogations sur la gestion des minutes offensives par l'entraîneur portugais, d'autant que Kylian Mbappé sort rarement du terrain, ce qui ouvre la porte à un débat plus large sur la forme du onze de départ du Real Madrid au cours de la période à venir.