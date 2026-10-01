Manchester City se trouve dans une position peu enviable, et sa situation pourrait changer radicalement s'il recevait une sanction sévère telle qu'une relégation ou un retrait de points. Une telle sanction pousserait les stars de l'équipe à reconsidérer sérieusement leur avenir au sein du club, d'autant plus que celui-ci dispose d'une abondance de joueurs talentueux.

Mardi dernier, la Premier League a annoncé qu'une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable d'avoir commis l'ensemble des infractions liées à la violation des règles financières de la compétition sur une période de 9 saisons, entre 2009/2010 et 2017/2018, en plus de l'avoir reconnu coupable de trois des quatre accusations relatives au manque de coopération avec l'enquête de la ligue.

De son côté, le journal catalan « Mundo Deportivo » a rapporté que, la saison dernière, le Barça avait suivi de près l'un des défenseurs de Manchester City, le Croate Josko Gvardiol (24 ans), qui se distingue par une puissance physique considérable et une excellente qualité défensive. Il est en effet capable de contrecarrer les attaques adverses et de construire le jeu depuis l'arrière avec une parfaite maîtrise. Qui plus est, sa polyvalence constitue un atout majeur, puisqu'il peut évoluer brillamment au poste d'arrière latéral bien qu'il soit axe central de la défense.

Ainsi, pour le staff technique du Barça dirigé par l'entraîneur Hansi Flick, Gvardiol était le défenseur idéal pour renforcer la ligne défensive du club catalan en vue de la saison en cours. Mais l'opération n'était pas aisée. Premièrement, parce que le joueur perçoit un salaire élevé que Manchester City souhaitait augmenter, et deuxièmement, parce que son club le considérait comme un pilier essentiel dont il ne pouvait se passer.

Le Barça s'est renseigné sur sa situation, mais le joueur a décidé qu'il n'était pas intéressé par un départ, surtout avec une offre de prolongation de contrat sur la table. Le club a donc tourné son regard vers d'autres cibles, comme l'Italien Alessandro Bastoni, axe central de l'Inter Milan. Et à la fin du mois de juillet, Gvardiol a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'au 30 juin 2031, avec une augmentation de salaire.



