Après le but refusé : le sélectionneur de la République tchèque sort de son silence avec un message surprenant

Santi Denia, le sélectionneur de la République tchèque, a exprimé sa fierté quant à la performance de ses joueurs malgré la défaite face à l'Espagne sur le score de 3-1, assurant que l'équipe a donné le maximum durant la rencontre, un match marqué par l'annulation d'un but polémique qui aurait pu offrir l'égalisation 2-2 à la Tchéquie.

Denia a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous sommes très fiers du travail que nous avons fourni. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et c'est de cette manière que nous devons continuer. »

Le sélectionneur tchèque a évoqué le but annulé, refusant d'entrer dans une polémique sur la décision de l'arbitre, et a déclaré : « Je respecte l'arbitre, c'est un métier extrêmement complexe, et je n'aime pas parler des arbitres. Pablo m'a dit qu'il avait sifflé une faute avant le but, et durant le match, avec la tension, il y a eu quelques protestations. C'est tout. »

Denia a salué les progrès de la sélection tchèque, assurant que l'expérience face à l'Espagne sera bénéfique pour l'équipe lors de la prochaine étape.

Il a affirmé : « Nous sommes très satisfaits du travail et de la performance de l'équipe. L'équipe de Salama est en progression constante, et l'engagement est le plus important. C'est le moment idéal pour grandir en tant qu'équipe, et cette expérience difficile nous sera utile en Ligue des nations à l'avenir. »

Il a ajouté : « Nous devons nous améliorer, et j'en fais partie moi aussi. Nous avons beaucoup de travail à accomplir. »

Denia a également parlé de l'ambiance qui a entouré le match, évoquant sa longue relation avec Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, en déclarant : « Il n'y a pas eu de temps pour beaucoup de choses. Je connais tout le monde à la fédération, et je sais à quel point il a grandi. »

Il a conclu ses propos en évoquant l'accolade qu'il a échangée avec De la Fuente après le match, précisant : « L'accolade avec Luis est l'accolade d'une amitié de 12 ans, émaillée de moments difficiles. C'est une période d'harmonie, et vous devez tous en profiter pleinement. »

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